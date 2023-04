Super Mario Bros. recibe inquietante tributo cosplay a Bowsette desde México

Super Mario Bros. La Película ha enloquecido a toda la comunidad de fans de Nintendo en México y en buena parte del mundo. Hoy por hoy los seguidores de esta franquicia viven una gran fiesta con el estreno de esta cinta, pero en medio de todo hay una observación que no han dejado de resaltar: la usencia de Bowsette.

Tal vez algunos no lo recuerden pero por allá de 2018 el mundo enloqueció por completo con la creación de un personaje no canónico que era, a grandes rasgos, una versión femenina de Bowser, que no tardó en ser objeto de múltiples tributos de FanArt, Cosplay y Shippeo con el reparto masculino de la saga.

Ese furor vivió su mayor momento en aquel entonces pero esta chica jamás de dejó de ser parte del imaginario colectivo de los seguidores de la franquicia. De modo que cuando se estrenó la película hace algunos días y se corrió el rumor de que había muchos guiños de todo tipo la expectativa era más que obvia.

Sin embargo, al final, la cinta fue una carta de amor a todas estas décadas de legado en torno a Super Mario y el mundo creado por Shigeru Miyamoto. Pero Bowsette brilló por su ausencia.

Es aquí donde la comunidad de cosplayer entró al rescate.

Artista mexicana nos revive el amor por Bowsette con este cosplay en honor a Super Mario Bros. La Película

La princesa oscura Bowsette no fue aludida de las más mínima forma en toda la trama de la cinta de Super Mario Bros. pero esta situación produjo un curioso fenómeno entre la comunidad.

Donde la remembranza de su existencia detonó que se buscara material en torno a ella y se reavivara el furor por ella. Es así como sesiones pasada de artistas del cosplay terminaron volviéndose relativamente virales al ser retomadas por los propios fans.

Ese es justo el caso con la artista @chelleslayer, quien realizó una sesión en honor a Bowsette y ahora ha sido retomada por distintos sitios de entretenimiento:

Tal como describe la artista mexicana en sus publicaciones esta sesión de Bowsette dataría originalmente de hace por lo menos dos años.

Pero ahora con el estreno de la cinta ella misma habría vuelto a compartir una imagen de dicho tributo en cosplay que terminó generando impacto en la comunidad.

No tuvimos a Bowsette en la película de Super Mario, pero esta sesión es una excelente consolación.