Chainsaw Man y la anécdota torcida de cómo su creador Tatsuki Fujimoto se comió a su mascota

Chainsaw Man es tal vez el anime más popular del pasado año 2022. Quienes vivimos la experiencia de conocer el manga y ver el milagro de su imposible adaptación a la animación quedamos francamente impresionados.

Pero lo cierto es que esta historia, escrita y dibujada por Tatsuki Fujimoto, ha surgido en un contexto un tanto extraño, donde tenemos otras producciones de alto calibre y muchos menos bizarras, como Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba.

El manga de Chainsaw Man no es una obra accesible para toda clase de público. La historia es muy excéntrica, por decirlo de la manera más amable y suave posible, a la par que se percibe salpicada de muchos elementos de la torcida personalidad de su autor.

En Japón y buena parte de los círculos otaku de occidente ha trascendido la reputación y comportamiento extraño (o por lo menos no convencional) de su autor, Tatsuki Fujimoto. Dichos detalles, para ser honestos, son parte esencial del éxito del manga y el anime ya que lo vuelven algo poco común.

Sin embargo acaba de salir a la luz una historia bastante retorcida en torno al creador de Chainsaw Man, en donde comprobamos una vez más que sería alguien con una visión del mundo bastante extraña. Lo que a más de alguno podría causarle repulsión.

Esta es la historia cómo Tatsuki Fujimoto se comió a su mascota y lo reveló en el manga de Chainsaw Man

Una práctica simpática y cada vez más común en el mundo del manga es que junto con cada volumen de la historia el artista a veces suele dedicar algunas páginas extra a ilustrar de manera más informal algunas historias, anécdotas y detalles de su vida personal.

Es así como ahora, en el más reciente tomo del manga de Chainsaw Man, su creador Tatsuki Fujimoto terminó relatando una historia de juventud en donde revela a su audiencia cómo una vez se terminó comiendo a su mascota cuando tenía 20 años de edad y vivía con su novia en turno:

Chainsaw Man

“A pesar de que éramos pobres, teníamos un pez de arroz japonés como mascota. Lo encontré muerto un verano. Fui a tirar su cuerpo a la basura, como en Parasyte, pero mi novia dijo que quería que lo enterrara”,

Es así como el mangaka intentó enterrar a la mascota en un parque local cercano a su vecindario, pero el suelo era demasiado duro como para cavar un agujero. Dejando el cadáver sobre un montículo de tierra, para luego surgir un giro inesperado:

“Mientras lo observaba por un rato, las hormigas encontraron el cuerpo y comenzaron a tratar de llevárselo.

No estoy seguro de lo que me sobrevino, pero en ese momento, el amor por ese pez mascota brotó dentro de mí por primera vez. Aparté las hormigas y me lo comí.”

Al final el detonante para revelar esta anécdota fue la culpa por mentirle a su novia cuando le preguntó a su regresó cómo había ido el entierro. Así que, la historia, a grandes rasgos, es una confesión.