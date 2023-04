Dragon Ball: El curioso motivo por el que Akira Toriyama dejó de dibujar manga

Akira Toriyama marcó la vida de millones de seguidores al dibujar Dragon Ball, un manga que pasaría al animé, convirtiéndose en leyenda. Pero el japonés le puso punto final a su pasión por un motivo inaudito para muchos.

Lo habló en una entrevista, rescatada por el portal Anime Hunch.

Primero repasemos la historia de Akira Toriyama. Nacido en Nagoya, Japón, en 1955, comenzó trabajando en una agencia de publicidad antes de ser mangaka.

Shonen Jump le abrió las puertas, produciendo mangas como Dr. Slump, su primer éxito (1980-84), y Dragon Ball (1984-1995), con el que logró el reconocimiento mundial.

Publicó varios más, pero ninguno como la historia de Goku y sus amigos, que al ser lanzado en animé y en otros formatos conquistó al mundo.

Ahora, ¿por qué Akira Toriyama decidió dejar de dibujar manga? Porque perdió su pluma de madera favorita.

No sabemos si es toda la verdad, pero fue lo que contó en una entrevista citada por Anime Hunch.

La historia de la pluma de madera de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball

Esta pluma de madera la compró cuando era un adolescente, y la utilizó durante toda su carrera, incluso antes de debutar con Dr. Slump.

Incluso la modificó con el tiempo, adaptándola a sus necesidades. Pese al desgaste, y a probar otros portalápices, siempre volvía al original.

Pero tras terminar el manga Sand Land, lo perdió. Aunque compró uno nuevo, y trató de modificarlo para que se pareciera al anterior, no pudo lograrlo.

Akira Toriyama y su pluma de madera

“Para Sand Land”, cuenta Akira Toriyama, “escaneé el manuscrito escrito en papel y lo importé a mi PC. Luego usé un software para aplicar colores sólidos y mis propios tonos para terminarlo. Probablemente dormí muy poco. Después de terminar de dibujar todas las historias, perdí mi pluma de madera favorita, que había estado usando desde antes de mi debut”.

“Era un portalápices que se había vuelto familiar para mi mano durante un largo período de tiempo”, continúa Toriyama. “Compré un portalápices nuevo y traté de afilarlo de una forma u otra, pero simplemente no se sentía bien. Desde entonces, lo he usado como excusa para casi no dibujar manga”, concluyó el mangaka, riendo.

¿Cuánto habrá de verdad y cuánto de exageración en el motivo? No lo sabremos. Solo queda seguir disfrutando de la maravillosa obra de Akira Toriyama.