Escucha “Peaches”, el hit de Super Mario Bros. La Película, con la voz de Marco Antonio Solís y otros cantantes latinos

Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. No paran de reproducirla, se escucha en todos lados y sin duda es la canción del momento, no solo en las conversaciones o los debates sobre Super Mario Bros. La Película, sino también en listas de reproducción de plataformas como Spotify.

Este tema musical, original de Jack Black, ha sido tan influyente para los espectadores de la cinta que ya están candidateándola para el Óscar a Mejor Canción Original en 2024. Vaya que lo merece.

Como recordarán los que ya han disfrutado de esta preciosa interpretación de Bowser con la voz de Black, el momento en el que canta “Peaches” es emotivo. El rey de los Koopas empieza a tocar el piano y pasa de ser un temible villano a un romántico antagonista que demuestra su amor por la Princesa Peach con esta melodía.

“This one is for my one and only true love: Princess Peach”, dice Bowser antes de empezar a cantar. Puede ver el video oficial del hit debajo de estas palabras.

“Peaches”, con la voz de Marco Antonio Solís y otros artistas

Luego de que se viralizara la canción en Internet y las redes sociales, muchos fans han querido compartir su propia versión del tema. De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de IGN Latinoamérica, el youtuber IMITANDUP nos ha permitido escuchar las voces de Marco Antonio Solís, Carlos Rivera, Vicente Fernández, Manuel Mijares, entre otros, cantando “Peaches”.

El creador de contenidos ha imitado las voces de estos reconocidos artistas para dar como resultado una recopilación de sus voces cantando la exitosa melodía de Super Mario Bros. La Película.

Los usuarios de YouTube enloquecieron con las imitaciones de este youtuber y comentaron cientos de veces el video, destacando el trabajo de imitador y expresaron su deseo de escuchar una versión completa con la voz del intérprete de A dónde vamos a parar y otros éxitos.