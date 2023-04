Dragon Ball Super logra meterse entre los mangas más vendidos de Estados Unidos en 2022

Las nuevas generaciones de manga, que abordan historias más complejas de lo que fue (y sigue siendo) Dragon Ball, llaman a una elevada cantidad de público joven. Cifras recientemente reveladas por Comic Book demuestran que la obra de Akira Toriyama sigue en los primeros lugares, pero ya dejó de ser la favorita de la gente.

En una estadística que publica el medio citado, se detalla que Dragon Ball Super, con el final del arco de Moro y el desarrollo de la parte de Granola, el sobreviviente, logró meterse entre los mangas más venidos de los Estados Unidos en 2022.

Explican que la llegada de una nueva película a las salas de cine, como lo fue Dragon Ball Super: Super Hero, ayudó a que el público del reconocido shonen se pusiera al día y acudiera a las casas de historietas para hacerse con la colección.

Sin muchos rodeos, Comic Book especifica que los dos mangas que más se vendieron en los Estados Unidos, durante el 2022, fueron Chainsaw Man, Spy x Family y Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba.

Otros dos que superaron a Dragon Ball fueron las aventuras de Jujutsu Kaisen y My Hero Academia, que siguen atrapando al público joven que consume este tipo de historias. Para cerrar el top 5, en el que todavía no ingresa la historia de Akira Toriyama y Toyotaro, está la de One Piece, que en números logró vender más de 543 mil.

Dragon Ball Super manga 90

Dragon Ball Super ingresa como sexto con aproximadamente 523 mil ejemplares. Actualmente desarrolla un nuevo arco: cerraron una parte con el escueto protagonismo de Trunks y Goten y ahora abordarán lo que ocurrió en Dragon Ball Super: Super Hero.