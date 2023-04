Marvel demuestra que Deadpool es mucho más fuerte que el Titán Colosal de Shingeki no Kyojin

Marvel ha demostrado con un cómic que Deadpool podría superar a cualquier titán del manga - anime Shingeki no Kyojin, también conocido como Attack on Titan. La prueba parece ser el número 38 de la serie X-Force.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Screen Rant, el antihéroe protagonizó en su última batalla una brillante referencia de la cultura pop al amado anime, con Wade Wilson matando al que parece ser el Titán Colosal.

Attack on Titan es una serie de manga muy popular de Hajime Isayama que debutó en 2009, con su adaptación de anime estrenada en 2013, que sigue al protagonista Eren Yeager cuando se une al Survey Corps en un esfuerzo por proteger su mundo cerrado por los titanes, que mataron y se comieron a su madre.

Deadpool contra el Titán en X-Force

En X-Force #38, escrito por Benjamin Percy con arte de Robert Gill y Guru-eFX, Deadpool, Domino y Omega Red deben luchar contra análogos de los monstruosos titanes para obtener acceso a los laboratorios del villano Man With The Peacock Tattoo, con Deadpool demostrando rápidamente que un Titán estándar no es rival para él.

Deadpool es el héroe de Marvel perfecto para derrotar a un titán y lo demuestra derribando a uno de los gigantes con facilidad. Las imágenes hablan por sí solas.

X-Force #38 ve a Domino, Omega Red y Deadpool infiltrándose en los laboratorios de XENO en Genosha para derrotar al Genegineer clonado, pero primero se ven obligados a atravesar un trío de enormes gigantes humanoides, que se ven exactamente como los titanes “desollados” de Attack on Titan.

El humor irreverente y repugnante de Deadpool es una combinación perfecta para su batalla contra el titán, lo que hace que los encuentros a menudo increíblemente serios entre humanos y titanes en el anime sean algo mucho más alegre.