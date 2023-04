Super Mario Bros. La Película: Fan art imagina cómo sería el Universo Cinematográfico de Nintendo

En esta imagen proporcionada por Nintendo y Universal Studios, Mario, con la voz de Chris Pratt, izquierda, y Luigi, con la voz de Charlie Day en "The Super Mario Bros. Movie". (Nintendo y Universal Studios vía AP) AP (Nintendo/AP)

Durante más de 10 años, Marvel Studios ha navegado solo en la industria del cine como la casa del universo de películas más aclamado de todos. Con DC Films a la sombra, sin poder competir en el mercado de los superhéroes contra el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), quizás el verdadero competidor de la casa de la ideas pueda ser Nintendo.

Super Mario Bros. La Película ya lleva una semana desde que se estrenó y su éxito es rotundo para la audiencia, con un 96% de aprobación de los espectadores en Rotten Tomatoes. Sí, los críticos apenas le dan un 57 por ciento, pero parece una tendencia últimamente el pulso entre expertos y fanáticos.

Con la llegada de este largometraje animado de la legendaria franquicia de Nintendo, la gran N parece tener en sus manos una posibilidad mucho más grande que simplemente haber llevado al fontanero a la gran pantalla: desarrollar el Universo Cinematográfico de Nintendo, es decir, el NCU.

Un ilustrador se ha encargado de hacer el trabajo de la compañía de videojuegos y diseñó el arte que muestra lo que sería la primera fase de este universo.

Artista imagina la pizarra del NCU

Fue el artista conceptual whatnownerds quien realizó este fan art en el que visualiza un hipotético NCU. Comenzando por la ya lanzada The Super Mario Bros. Movie, le siguen para 2024 cintas de The Legend of Zelda, Metroid, Starfox y Kirby en 2025, y Donkey Kong y Super Smash Bros. Part I. Esta última suena a un evento como Avengers: Endgame, con decenas de personajes.

“Podría The Super Mario Bros. Movie ser solo el comienzo de un universo cinematográfico de Nintendo compartido tipo Marvel? Aquí hay un vistazo a cómo podría ser una Fase 1 potencial para la NCU”, escribió el artista en el caption de la publicación, con miles de me gustas y cientos de comentarios.

Mientras esto se hace realidad y ojalá que así sea, puedes ver en cines Super Mario Bros. La Película. Te dejamos el tráiler final de la cinta para aumentar tu hype.