League of Legends: Este es el cosplay bodypaint de Ahri más sexy que hay en Internet

League of Legends no solo es estrategia, competitividad o concentración, también es diversión y entretenimiento, dos ingredientes que son parte de la cultura cosplay. Con más de 100 personajes, el LoL es ideal para disfraces.

LoL no necesita presentación, pero por si algún hay alguien que no se une a la Grieta del Invocador, este es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea desarrollado y publicado por Riot Games, inspirado en Defense of the Ancients, un mapa personalizado para Warcraft III.

Desde su lanzamiento en octubre de 2009, LoL ha sido un juego gratuito y se monetiza a través de la compra de elementos para la personalización de personajes. El juego está disponible para Microsoft Windows y macOS y consiste en dos equipos de cinco jugadores que luchan en un combate jugador contra jugador, cada equipo ocupando y defendiendo su mitad del mapa.

En el videojuego, una de las campeonas es Ahri, una capitana de equipo carismática que lidera su grupo de Guardianes de las Estrellas desde el cosmos exterior, con la autoridad de una abeja reina, la astucia astuta de un zorro y los poderes de una maga.

El cosplay bodypaint de Ahri

Fue la artista española Cynthia Perdomo, mejor conocida en Internet y las redes sociales como Cyntaxis, cyntaxis_ en Instagram y con miles de seguidores en las diferentes plataformas, quien realizó este maravilloso cosplay bodypaint de Ahri.

“Holi! Muchos me habéis pedido looks de LoL y aquí tenéis uno de mis favoritos!”, escribió en el caption del post la cosplayer, quien demostró ser uan gran fanática de League of Legends y de esta campeona.

Como podemos apreciar, la creadora de contenidos logró recrear el atuendo original de Ahri tan solo con pintura. Agregó detalles estéticos como las orejas y parece que usó algún programa de edición para sus ojos y la llamarada.