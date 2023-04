Ludifest: comenzó la cuenta regresiva para el festival internacional de los juegos de mesa

¿Fanático de los juegos de mesa? ¿De las colecciones de cartas? ¿De los juegos de rol? Este fin de semana se desarrollará en Santiago de Chile la tan esperada LudiFest. Se trata de un evento que reúne lo mejor de esta cultura.

El evento será este sábado 15 y domingo 16 de abril al Centro Cultural Estación Mapocho. LudiFest reunirá toda la industria local de los juegos de mesa, con editoriales y distribuidoras como Master Game, Fractal, Devir y Asmodee, además de contar con espacios temáticos como zona de juegos de rol, de miniaturas, zona de juegos party e infantiles, todo para que todos encuentren el juego perfecto para cada uno.

Ludifest

¡Muchos espacios para entretenerse!

También contará con área de comidas, zonas de torneos, academia Pokémon, talleres de pintura y editoriales internacionales como Unstable Unicorns, Bezzerwizzer y Zygomatic por nombrar algunos.

El evento promete ser para todo público, donde ya han confirmado demostraciones de todo tipo de novedades, desde juegos party que son apuesta segura en toda junta como Exploding Kittens y What Do You Meme, a juegos avanzados como Agricola 15 aniversario y Gloomhaven.

Asmodee

Segunda versión

El 2019 se celebró la primera edición de este festival, reuniendo a más de 10.000 visitantes con los mejores juegos, torneos y demostraciones gratuitas, pero debido a la pandemia no se pudo repetir. Ahora, finalmente es el momento de reencontrarnos con toda la diversión, y ahora será más grande y mejor.

Cartas Pokémon (Getty Images)

Para más información visita www.ludifest.cl y el Instagram @LudiFest. Las entradas para este festival están a la venta a través de Ticketplus.