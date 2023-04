Una Inteligencia Artificial imagina cómo se verán Will Smith, Margot Robbie y Pedro Pascal cuando estén viejos

Margot Robbie, Will Smith y Pedro Pascal

Descansemos un poco del uso de la Inteligencia Artificial para cuestiones científicas. Regresemos por un instante a ese entretenimiento que nos llena de ocio, pero al menos nos saca una sonrisa.

Aunque no tenga ninguna finalidad y esto no nos vaya a cambiar la vida, veamos como van a lucir Will Smith, Margot Robbie y Pedro Pascal cuando estén viejos, de acuerdo con la imaginación de los sistemas desarrollados por la gente de OpenAI.

Sí, es posible que estos mecanismos de aprendizaje automático intenten adueñarse del planeta como Ultron en los Avengers de Marvel y sometan a la humanidad entera. Pero dejemos que sean los científicos los que trabajen para que eso no suceda.

Al menos en esta reseña vamos a divertirnos con las versiones ancianas de estas tres estrellas que les mencionamos, y otras como Anya Taylor-Joy, Penn Badgley, Ana de Armas, el actor de Disney Sam Claflin, la estrella de La Casa de Papel, Úrsula Corberó, Leonardo DiCaprio y hasta Scarlett Johansson, de acuerdo con una reseña de 20 Bits.

Dall-E y MidJourney son las Inteligencias Artificiales más populares para desarrollar imágenes descritas a través de un texto. El sistema toma las referencias en su base de dato y te entrega una visual lo más exacta posible.

Pedro Pascal

Margot Robbie

Will Smith

Penn Badgley

Anya Taylor Joy

Úrsula Corberó

Leo DiCaprio

Sam Claflin

Scarlett Johansson