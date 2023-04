Air y sus orígenes: la película sobre las zapatillas de Michael Jordan vista por su guionista

Air se ha convertido en una de las películas más exitosas en lo que va de 2023. La trama sobre cómo surgió el vínculo entre Nike y Michael Jordan no solo conquistó a los fanáticos de Su Majestad y a los de la cultura de las zapatillas, sino al mundo del cine en general.

Rotten Tomatoes le dio un 92% en su Tomatómetro, mientras que la puntuación de la audiencia es del 98%. IGN y Filmaffinity fueron un poco más duros, con ambos portales concediéndole un 7/10. Para Metacritic tiene un 80 sobre 100.

Dirigida por Ben Affleck y con la presencia de Viola Davis, Matt Damon, Chris Tucker y el mismo Affleck entre sus protagonistas, el drama y biopic irrumpió con todo en el mercado cinematográfico.

Su guionista es Alex Convery, y habló recientemente sobre cómo le dio forma a la idea sobre Air.

“Mentiría si dijera que pensé que sería algo más que una buena muestra que escritura que se leería en la ciudad y que, probablemente, me conseguiría otro trabajo de escritura pagado”, relató Convery a Complex Sneakers. “Me gustó la película, pero ver la reacción durante la película fue el siguiente nivel”.

Así se forjó la idea de Air, la película sobre Michael Jordan y Nike

Convery escribió el guion de Air durante la pandemia, tras ver The Last Dance, el documental de Netflix sobre Michael Jordan. “Estaba viendo The Last Dance, como todos, y el episodio 5 tiene ese segmento sobre el trato de Jordan y cómo Adidas debería haberlo conseguido, y cómo Converse debería haberlo conseguido, y los pasos en falso tácticos”.

Alex Convery Guionista de Air

“Nike era una especie de empresa de jogging de tercera categoría en el tiempo. Esto nunca sucede, pero yo estaba como ‘¡Oh, Dios mío! Esta es una película. ¡Es una película!”.

El guionista no solo se enfocó en el tema de la relación Michael Jordan – Nike, sino también en la familia Jordan. “Es probablemente el motor narrativo de la película”, reconoció Convery.

Le tomó cerca de un año a Convery escribir el borrador del guion, “que es bastante tiempo”.

Un Dream Team del cine actual

Ben Affleck quedó enganchado a la escritura desde un principio, volando luego a encontrarse con Michael Jordan. Desde el primer día dijo que no haría la película si Michael no quería. Y Su Majestad le dio el visto bueno, con la clave de que Viola Davis interpretara a su madre, Deloris.

“Cuando miras al elenco”, dice Convery, “todos son cineastas por derecho propio. Ben, obviamente, ha dirigido una Mejor Película ganadora del Oscar, tiene un Oscar al Mejor Guion con Matt (Damon). Son grandes productores”.

“Incluso, más allá de eso”, continúa el escritor, “Viola tiene JuVee (la productora en conjunto con su esposo, Julius Tennon), y una mente de producción fantástica, fantástica. Jason Bateman es un increíble director, escritor y productor. Chris Tucker es escritor. Así, sucesivamente… fue realmente genial”.

El resultado: el éxito en el que se ha convertido Air. La película está en cines desde el 5 de abril, para luego dar el paso a Amazon Prime Video.