HBO Max: ya iniciaron las grabaciones de la segunda temporada de House Of The Dragon

House of the Dragon

Tras varios meses de silencio, la producción de House Of The Dragon finalmente anunció el inicio de grabaciones de la exitosa precuela de Game Of Thrones.

A través de las redes sociales, tanto de HBO como de House Of The Dragon, se publicó una fotografía del anhelado trono de hierro, con el texto “Es momento de volver a Desembarco del Rey. La temporada 2 de House Of The Dragon ya está en producción”.

“La Casa del Dragón ha vuelto. Estamos encantados de volver a rodar con miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos a ambos lados de la cámara”, comentó Ryan Condal, Co-Creador, showrunner y productor ejecutivo de la serie en un comunicado.

“Todos sus personajes favoritos pronto conspirarán en las mesas del consejo, marcharán con sus ejércitos y montarán sus dragones hacia la batalla. Estamos impacientes por compartir lo que tenemos preparado”, agregó.

[Te recomendamos leer: Beef se posicionó entre ‘lo más visto’ en su primer fin de semana: así han sido las críticas de la serie de A24 disponible en Netflix]

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de House Of The Dragon?

Los nuevos episodios de la precuela de Games Of Thrones, verán luz para mediados del 2024, para el lamento de los seguidores de la franquicia.

Los grandes efectos de esta serie son los responsables de que su proceso de posproducción sea mucho más tardío que otras series.

La primera temporada de la popular serie dejo a los fans boquiabiertos tras la muerte de Lucerys Valyrian y su dragón, Arrax, a manos de su primo, Aemond Targaryen y su dragon, Vhagar.

La nueva temporada de la serie tendrá cambios a nivel de dirección, ya que no contará con Miguel Sapochnick como showrunner de la serie, por su parte Ryan Condal continuará la serie en solitario como el encargado ejecutivo.