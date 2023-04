Star Wars y sus nuevas tres películas: ¿Qué sabemos hasta ahora del regreso de Rey?

Star Wars presentó los adelantos de sus nuevas tres películas en la Celebration 2023, realizada en Londres: es la vuelta de la galaxia muy, muy lejana al cine. Pero además destacaron el regreso de Rey Skywalker, interpretada por Daisy Ridley, luego de 15 años desde la última vez.

Estas tres películas, cuyos nombres aún no se conocen, serán dirigidas por James Mangold (Logan, Indiana Jones y el Dial del Destino), el gran Dave Filoni (The Mandalorian) y Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel).

James Mangold, Dave Filoni y Sharmeen Obaid-Chinoy durante la Star Wars Celebration 2023

Atrás quedaron los proyectos frustrados de Patty Jenkins y Kevin Feige, llegadas que se habían anunciado y terminaron borradas.

Pero, ¿qué sabemos sobre cada una de estas películas? ¿Y en cuál de ellas aparecerá Rey?

Así serán las nuevas películas de Star Wars

Las películas (que no conforman una trilogía, algo inédito en Star Wars) abarcan prácticamente casi toda la franquicia.

La que dirigirá Mangold transcurre durante el ascenso de los jedi, 25 mil años antes de la primera trilogía: es definida como “una película de épica bíblica”, que habla sobre “el surgimiento de la Fuerza”, en palabras del cineasta.

Mientras que Rey estará en la de Obaid-Chinoy. Aquí, la personaje encarnada por Daisy Ridley será la reconstructora de la Orden Jedi. Esta película, además, es la más lejana en el tiempo para las live-action de Star Wars.

Daisy Ridley durante la Star Wars Celebration 2023

Para el cierre, la película dirigida por San Dave Filoni se ambientará en The Mandalorian y su época, mostrando el choque entre la Nueva República y el Remanente Imperial. Filoni seguirá desarrollando más series, como Ahsoka, con Rosario Dawson en el papel principal.

Star Wars se monta sobre la ola exitosísima de The Mandalorian y otras producciones de Disney Plus como Andor y The Bad Batch, para regresar con todos los sables de luz a los cines. Así como aún no tienen títulos, tampoco hay años específicos para el lanzamiento.