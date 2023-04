Vegeta se lanza al mundo de la música: escucha la voz del príncipe saiyajin de Dragon Ball

Siempre hemos visto a Vegeta combatiendo en Dragon Ball, pero por primera vez toma el micrófono y se lanza al mundo de la música. Claro, no es exactamente el príncipe saiyajin el que lo hace, sino el actor que le presta su voz en Japón, Ryo Horikawa.

El actor de doblaje, de 65 años, está promocionando su primer tema musical, Beloved Blue (Amado azul). Los fanáticos japoneses han enloquecido al escuchar a Horikawa, que ha sido la única voz de Vegeta en la serie para el mercado nipón.

Lo hace para festejar sus 60 años en el espectáculo, donde comenzó siendo muy niño. Por los momentos hay solo 16 segundos del video en YouTube, pero el lanzamiento oficial se realizará el 26 de abril.

“Parece mucho tiempo, pero cuando pienso en retrospectiva, han pasado 60 años en un abrir y cerrar de ojos”, dijo Horikawa, citado por Comic Book. “El lanzamiento de mi primer sencillo llega en este momento memorable”.

Beloved Blue El primer álbum de Ryo Horikawa, la voz de Vegeta en Japón

La extraordinaria carrera de Ryo Horikawa no solo lo ha llevado a interpretar a Vegeta en Dragon Ball, sino a trabajar en otras franquicias de animé, como Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya), Mobile Suit Gundam, Legend of the Galactic Heroes y Detective Conan.

El álbum musical de Vegeta, o del actor que le presta su voz

Serán cuatro las canciones del primer álbum de Horikawa, intitulado Beloved Blue, como tema principal. Los otros tres son Hombre lobo, Ladrones y Policías y Soy un Héroe: el disco se venderá en 1.650 yenes, unos 12.35 dólares al cambio.

Ryo Horikawa El actor que presta su voz a Vegeta en Dragon Ball en Japón

“El punto de las cuatro canciones es ‘luchar’, pero no se trata solo de ‘luchar’, sino de una sensación de resistencia insaciable y de desafío al destino de cada quien”, apunta Horikawa.

“Muchas gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de los años. Continuaré evolucionando sin parar y les mostraré un nuevo Ryo Horikawa”, añadió la voz de Vegeta.