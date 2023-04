Super Mario Bros. La Película se corona como la película animada más taquillera de la historia

Con el esperado estreno de Super Mario Bros. La Película, todo mundo suponía que Nintendo tenía un éxito asegurado entre manos. Pero lo que tal vez pocos esperaban es que terminarían fijando un récord para la historia del cine con esta producción.

La cinta, como ya marcamos en nuestra reseña, es un festín delicioso de guiños y tributos al legado del plomero y la obra de Shigeru Miyamoto. Aunque eso no ha evitado que la crítica igual que la audiencia se mantenga dividida.

En general el consenso de ambos sectores señala que se trata de una cinta animada para un público infantil, innegable grata para esa audiencia, pero que sacrifica en el proceso algunas posibilidades de lograr algo más profundo, consistente y memorable para todas las generaciones.

Podríamos afirmar que Super Mario Bros. La Película es infinitamente superior a la cinta live-action de la década de los 90. Pero está lejos de ser tan sólida como The LEGO Movie, Sonic The Hedgehog, The LEGO Batman Movie, The Peanuts Movie, Wreck-it Ralph y un cada vez más largo etcétera.

Al final se trata de una cinta con el rango habitual de Illumination Entertainment. Pero aún así, eso no ha evitado que el largometraje rompa algunos monumentales récords de taquilla.

Super Mario Bros. La Película es la película animada con el mejor estreno de todos los tiempos

Desde el Hollywood Reporter se publica la confirmación de que Super Mario Bros. La Película haría historia dentro de su terreno, luego de destrozar todas las expectativas previas, batiendo múltiples récords en su estreno durante el largo fin de semana festivo de Semana Santa.

De entrada, la cinta animada basada en la franquicia de Nintendo tuvo el mejor estreno de todos los tiempos para un largometraje animada con una recaudación en taquilla de USD $377 millones a nivel global.

Imagen: Nintendo | Frozen 2 es destronada y Super Mario Bros. La Película se convierte en el más grande estreno para una cinta animada de todos los tiempos.

Con esto a nivel global Super Mario Bros. La Película superó al estreno de Frozen II, de Disney, que en su momento logró una taquilla mundial de USD $358 millones.

Pero por si fuera poco encima rompió muchos otros récords, incluida la marca por la mejor apertura para una película basada en un videojuego.

Dentro de Estados Unidos hubo también algunos hitos, al lograr el segundo mejor estreno de la historia para un título animado, sólo detrás de The Incredibles 2.

También logró la mejor taquilla acumulada de cinco días en la historia superando a Transformers: Revenge of the Fallen que apenas logró USD $200 millones y obviamente es la cinta más exitosa dentro de salas de cine para Illumination Entertainment.