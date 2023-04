Pedro Pascal ya tuvo una incursión en el universo de Super Mario Bros en un increíble live-action

Las dosis diarias de Pedro Pascal están lejos de terminarse. El actor chileno, destacado en los últimos meses por sus interpretaciones como Joel, en The Last of Us y su reciente regreso como Din Djarin en The Madalorian, ahora aparece en los planes de Nintendo para la secuela de Super Mario Bros.

El mismísimo Jack Black, genio y figura hasta la sepultura por su papel de Bowser, quiere fichar al chileno para el próximo villano del famoso fontanero de Nintendo, Wario.

“¿Estás pensando lo que estoy pensando? Wario. Pedro Pascal es Wario”, dijo Jack Black en una entrevista con GameSpot. Así que si no hay algún evento extraño o fuera de lo común, lo más probable es que el intérprete de Joel se sume al universo de Super Mario Bros.

¿Será su primera vez con Nintendo? La realidad es que no. Pedro Pascal supo ser Mario Bros en una especie de live-action que claramente no es parte del canon de Nintendo, pero que vale la pena destacar aprovechando que su nombre aparece en el radar de la compañía nipona.

Pedro Pascal en el rol de Mario

La gente de Saturday Night Live (SNL) invitó a Pedro Pascal a su edición del primer fin de semana de febrero del 2023. En el icónico programa con situaciones humorísticamente extrañas, parodias y bromas sarcásticas, el intérprete de Din Djarin se convirtió en Mario Bros.

La noche de aquel sábado 4 de febrero, Pascal presentó Saturday Night Live y en uno de los sketches interpretó a Mario en una adaptación de Mario Kart de Nintendo.

En lugar de escoltar a Ellie por todo el país, Mario debía llevar a la Princesa Peach (Chloe Fineman) por la Senda Arcoíris mientras Bowser (Kenan Thompson) la perseguía.