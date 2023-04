Jack Black quiere a Pedro Pascal como Wario en la secuela de Super Mario Bros. La Película

Jack Black puede opinar lo que quiera y nosotros escucharemos con atención y estaremos de acuerdo. Si él dice que Pedro Pascal debe ser la voz de Wario en una secuela de Super Mario Bros. La Película, Nintendo e Illumination deben hacerlo realidad.

Black se ha apoderado de las pantallas gigantes de todo el mundo como Bowser en la película de Mario y recientemente compartió que cree que el actor chileno debería unirse al elenco en una posible secuela como Wario.

Hablando con GameSpot y citado en un reporte de IGN, Jack Black comenzó afirmando que no está 100 por ciento convencido de que Bowser regresaría para una secuela

“No es un hecho que Bowser regrese. Ya sabes, hice algunas películas de Kung Fu Panda, y era un villano diferente en cada película. Pueden hacer lo mismo”, recordó Black.

El rol de Bowser y la llegada de Wario

Incluso si Bowser no es el gran malo en Super Mario Bros. La Película 2, sería difícil imaginar una película de Mario sin el Rey de los Koopas. Como señala Phil Owen de GameSpot, Bowser podría incluso unirse a los héroes contra un mal aún mayor.

Super Mario Bros. Movie

Al respecto, Black propuso el aterrizaje de Wario con la voz de Pascal: “Sabes, ¿qué pasa si hay un villano más poderoso y más malvado? Entonces es posible que deba convertirme para ayudar a Mario y al resto a defender nuestro universo contra alguna otra fuerza invisible del mal”.

“¿Estás pensando lo que estoy pensando? Wario. Pedro Pascal es Wario”, destacó Jack Black.

Pedro Pascal es uno de los actores del momento en Hollywood, luego de viajar a Westeros en Game of Thrones, explorar la galaxia en The Mandalorian y experimentar un mundo postapocalíptico en The Last of Us, por lo que un viaje al Reino Champiñón no debería estar fuera de la discusión. Además, se parece un poco a Wario.