Capitán América: Marvel reúne a Steve Rogers y Sam Wilson en un espectacular crossover

Desde que Marvel Cómics dividió a sus personajes de Capitán América en dos títulos, con Steve Rogers liderando la serie “Sentinel of Liberty” y Sam Wilson presentando el cómic “Symbol of Truth”, no ha habido mucha interacción entre ellos. Pero ha llegado el momento de la reunión de los Caps.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de ComicBook, las dos series de historietas se unirán para el próximo evento cruzado “Cold War”.

En contexto, eúltimo número de la serie protagonizada por Steve, Capitán América : Sentinel of Liberty #11, presentó una reunión que se llevó a cabo durante muchos años: Ian Rogers, el hijo adoptivo de Steve que nació y creció en Dimension Z, se ha reunido con su padre.

Capitán América : Sentinel of Liberty #11

La conexión de Ian con Sam Wilson

Ian ha estado ayudando a Sam Wilson en Symbol of Truth mientras seguía actuando como Nomad. En el tiempo transcurrido desde que Ian apareció por última vez, el personaje ha estado trabajando en las sombras, bajo misiones en celdas de Hydra para la Oficina de Servicios Públicos Federales.

Steve no tiene idea de que Ian todavía está vivo en este momento, ya que no ha compartido un momento con él desde antes de Secret Wars en 2015. Sin embargo, después de ayudar a Sam con sus propios problemas, Ian aparentemente ha decidido que es hora de volver a casa y ver a su papá.

Captain America: Cold War

Sobre Cold War, se sabe que Ian Rogers y su reunión con Steve jugarán un papel importante. La info para el primer número del evento de la casa de las ideas insinúa que Ian fue secuestrado por Redacted, poco después de reunirse con su padre.

Capitán América: Cold War #1 es un cómic de Marvel hecho por Collin Kelly, Jackson Lanzing, Tochi Onyebuchi, Carlos Magno y Patrick Gleason. Bucky Barnes Sharon Carter y Misty Knight son otros de los personajes que aparecen.