Akira: fuertes rumores indican que Taika Waititi está desarrollando un live-action del animé

Una vez liberado de las responsabilidades de Marvel Studios, Taika Waititi parece que está dispuesto a centrarse en otros proyectos diferentes de los de Thor. El director neozelandés ha sido relacionado, una vez más, con el desarrollo de un live-action de un animé.

No, lamentablemente no es Dragon Ball. Aunque el nombre de este título nos emocionó, no tiene nada que ver con las aventuras de Goku. Taika Waititi parece tener todo listo para comenzar a trabajar en una película basada en Akira, de 1988.

A finales de los ochenta, Akira resaltó en el mundo del entretenimiento por ser una de las primeras producciones de animé que abordaban el tema de ciberpunk post-apocalíptico.

La estructuración de los eventos, la trama y el nivel de animación convirtieron a esta producción, dirigida por Katsuhiro Otomo, en una película de culto. Está basada en el manga, con el mismo título, y ahora podría tener un brutal live-action en manos del reconocido showrunner neozelandés, de 47 años.

“Dado que todos se preguntan dónde está la película (de Waititi) de Star Wars, si yo fuera un hombre de apuestas, supongo que la próxima película de Taika es la de Akira en Warner Bros. Nunca dejó de estar en planes y lo que se sabe es que el guión debería estar pronto en el estudio”, dijo Justin Kroll, reportero de Deadline, según Comic Book.

“Una vez más, nada escrito en piedra, ya que la película pasaría por un proceso regular antes de la luz verde, incluida la determinación de un presupuesto, pero parece que todo su enfoque está en ese proyecto”, añadió.

Ya van al menos cuatro años en los que se habla de Taika Waititi relacionado al live-action de esta historia. En las veces anteriores su trabajo con Marvel siempre le impedía dedicarse a otra cosa, pero ahora parece que sí le darán forma al proyecto.