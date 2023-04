Naruto: Modelo española hace la versión femenina de Choji con un cosplay bodypaint

El manga - anime de Naruto, escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto y que se adaptó al programa producido por Pierrot, distribuido por Aniplex y transmitido por TV Tokyo inicialmente, presentó como uno de sus personajes más divertidos a Choji Akimichi.

Con 220 exitosos episodios, el primer anime provocó la llegada de la secuela Naruto: Shippuden el 15 de febrero de 2007, que se convirtió en uno de los programas de animación japonesa más famosos del mundo, compitiendo en audiencia incluso con hits como Dragon Ball.

En varios arcos del anime vimos a Choji, uno de los personajes principales de soporte de la serie. Él es un shinobi nivel Jonin de Konoha, del Clan Akimichi y un miembro del Equipo Asuma.

Junto con sus compañeros de equipo, Shikamaru Nara e Ino Yamanaka, Choji es miembro de la nueva generación de Ino-Shika-Cho, al igual que sus padres lo fueron antes de ellos. Después de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi se caso con Karui y tuvieron una hija que fue llamada Chocho Akimichi.

La versión femenina de Choji en bodypaint

Fue la modelo española Yaiza Pérez, con más de 27 mil seguidores en Instagram, quien encarnó a Choji en esta versión femenina realizada con el arte bodypaint.

“Yo me identifico con este personaje (Choji) jajaja es que tal cual! Comiendo chucherias todo el día! Es un personaje que al principio no me hacía ninguna gracia pero que al final le cogí cariño! Quería representarlo con sus alas de mariposa pero cómo no hacerlo con sus paquetes de patatas fritas”, escribió en el caption la cosplayer, demostrnado su fanatismo por Choji y el anime.

Como podemos apreciar, la creadora te contenidos recreó con pintura el atuendo de Choji en la Parte I, en la que llevaba una bufanda blanca bastante larga, una camisa verde de manga corta sobre una polera blanca con el kanji “Comida” y sus piernas y antebrazos envueltos en vendas.