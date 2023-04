Chris Evans y posible regreso del Capitán América al MCU: “Creo que hay más historias de Steve Rogers”

Chris Evans habló recientemente sobre un posible regreso del Capitán América en la Saga del Multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), ilusionando a su fanáticos con su retorno.

Como recuerda un informe publicado en el sitio web de Screen Rant, la Saga del Infinito marcó el final de uno de los queridos Vengadores del MCU. Después de interpretar a Steve Rogers en varias películas, Evans terminó su etapa como Cap.

Además, cuando literalmente le pasó el escudo a Falcon, Sam Wilson se convirtió en el nuevo Capitán América de Marvel Studios. Anthony Mackie se encuentra actualmente filmando Capitán América: Nuevo Orden mundial, que llega el próximo año.

Muchos se han estado preguntando si Evans alguna vez consideraría regresar a la MCU como Steve Rogers. Evans abordó esa pregunta el fin de semana pasado en el C2E2 de este año. Si bien el actor está abierto a eso, también lo ve como un desafío difícil.

Un papel que ama, pero...

A pesar de tener un gran amor por el papel del Capitán América, Chris Evans tampoco quiere meterse con la forma en que terminó su arco. Por ahora, siente que no es el momento adecuado.

Capitán América vs. Thanos

“Es duro, porque mira, me encanta ese papel profundamente. Él (Capitán América) significa mucho para mí. Creo que hay más historias de Steve Rogers, seguro. Pero me convertí en, ya sabes, es como esta pequeña cosa brillante que tengo que amo tanto, y no quiero estropearlo de ninguna manera, y yo era parte de algo que era tan especial para el período especial de tiempo y, en cierto modo, realmente aterrizó muy bien”.

Evans fue tajante y destacó: “Por mucho que esté conectado con ese papel y me encanta contar esas historias y trabajar con esas personas. No se siente bien en este momento”.

Con la Saga del Multiverso completamente en marcha, el MCU se está adentrando más en el concepto de las variantes. La forma más refrescante de que Evans regrese es si interpreta una nueva versión del Capitán América y hay muchas direcciones en las que Marvel Studios podría ir con una variante de Steve Rogers.