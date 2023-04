Street Fighter tendrá una nueva película live-action: esto es lo que sabemos

Hay una nueva oportunidad para Street Fighter. Luego de la película de los años 90, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, aparecerá pronto una nueva versión live-action. La cuenta oficial del videojuego de Capcom lo anunció.

“¡Una nueva película live-action de Street Fighter está en trabajo! Será coproducida por Legendary Entertainment y Capcom. Vendrán más noticias en el futuro”, publicó Street Fighter en su cuenta de Twitter.

📣 A new live-action Street Fighter movie is in the works! Co-produced by @Legendary Entertainment and Capcom. More news to come in the future! 👀 #StreetFighter pic.twitter.com/DyvjyWkXi2 — Street Fighter (@StreetFighter) April 5, 2023

Street Fighter es uno de los videojuegos de pelea más populares de todos los tiempos. Lanzado en Arcade en 1987, su explosión ocurrió con la continuación de la saga, Street Fighter II, para consolas como Super Nintendo y Sega Genesis / Mega Drive.

Es la historia de un grupo de peleadores de varios países del mundo, reunidos para combatir. Entre los personajes principales destacan Ryu, Guile, Ken, Chun-Li, Zangief y M. Bison, entre otros.

El desastre de la película de los 90

El boom del videojuego llevó a la realización de su película live-action, llamada Street Fighter: La última batalla, de 1994. Dirigida por Steven E. de Souza, contó con Jean-Claude Van Damme como Guile, Raúl Juliá en el papel de M. Bison, y Ming-Na Wen como Chun-Li.

La película de 102 minutos de duración y con un presupuesto de 35 millones de dólares no contó con buenas críticas, y hoy por hoy se le considera un fiasco.

Grant St. Clair, del portal Boing Boing, lo resume así: “La gente es dura con la anterior película live-action de Street Fighter (…) pero es la combinación perfecta de campamento, acción exagerada y humor (tanto intencional como no) que encaja en una serie sobre hombres gigantes y musculosos, mujeres y mutantes que visitan lugares exóticos y se dan puñetazos”.

Street Fighter y su nueva versión live-action

Ahora, ¿qué sabemos sobre la nueva live-action de Street Fighter?

Por los momentos no hay siquiera información acerca de quién la dirigirá o quiénes serán los actores. No obstante, sí se conoció que Legendary Entertainment tiene no solo los derechos cinematográficos, sino también los televisivos.

Legendary ha producido películas como Batman Begins, Superman Returns, 300, The Dark Knight, Inception, 42, Man of Steel, Interstellar, Pokémon Detective Pikachu y Godzilla vs Kong, entre muchas otras. Entre sus series principales están Lost in Space y Paper Girls, y a futuro se anuncian Skull Island y Tomb Raider.

En tiempos como los actuales, películas como Super Mario Bros. La Película y Sonic: The Hedgehog se presentan con mucho apoyo de los fanáticos, y ni decir sobre series como The Last of Us o The Witcher. Así que, de seguir en la temática y sin repetir los errores de los 90, Street Fighter tiene todo para redimirse en la gran pantalla.

Seguiremos atentos con las informaciones sobre su producción y lanzamiento.