Star Wars Celebration 2023: Vuelve Daisy Ridley y presentaron adelantos de Ahsoka, The Acolyte, Skeleton Crew y más

La Star Wars Celebration 2023 en su primer día ha dejado varios anuncios y todo un hype en el universo de la saga, en la plataforma Disney. Este viernes, desde Londres, el panel de Lucasfilm reveló el retorno de Daisy Ridley como Rey Skywalker, además de adelantos de series como Ahsoka, Andor, The Acolyte, Skeleton Crew y más.

Serán tres películas de Star Wars live-action, con James Mangold, San Dave Filoni y Sharmeen Obaid-Chinoy en la dirección.

Mientras que la película de Mangold se enfocará en los primeros años de los Jedi, la de Filoni tendrá como centro la Nueva República, cerrando las historias de The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Ahsoka, junto con series animadas de Star Wars.

Por su parte, la película de Obaid-Chinoy tendrá a Daisy Ridley de vuelta en el papel de Rey, en su proyecto de construcción de una nueva orden jedi. Retorna 15 años después desde su última aparición en el universo Star Wars.

Ahsoka, Andor y más: así lucen las series de Star Wars para 2023-24

Respecto a las series, The Acolyte trabajará durante el período entre la Alta República y las precuelas de Star Wars. Detrás estará Leslye Headland.

La segunda temporada de Andor, pautada para agosto de 2024, empezará a rodarse en noviembre, de acuerdo con su creador, Tony Gilroy. Hubo un teaser trailer privado con los actores Diego Luna y Andy Serkis.

Ahsoka mostró un nuevo trailer, con Rosario Dawson en el papel principal, y donde resaltan varios personajes de Rebels, como Sabine Wren (encarnada por Natasha Liu Bordizzo), el Almirante Thrawn (por ahora, con actor desconocido, ya que solo se vio la parte posterior de su cabeza) y más.

Esta nueva serie estará disponible desde agosto de 2023.

Finalmente, Skeleton Crew, con Jude Law como protagonista, tendrá como directores a Jon Watts, David Lowery y Bryce Dallas Howard, entre otros.

El universo Star Wars presume de buena salud, y sus fanáticos lo aprecian.