James Gunn se sincera sobre la debatida fatiga de las películas de superhéroes: ¿el fin de Marvel y DC?

James Gunn, el reconocido director de películas como la saga Guardianes de la Galaxia y el nuevo hombre al mando del renovado DC Universe, se ha sincerado sobre el debate en curso sobre una posible fatiga de las películas de superhéroes, que cuestiona si llegó el fin de Marvel y DC.

Como recuerda un informe de Screen Rant, Gunn se ha convertido en una de las personas más poderosas en la burbuja de los superhéroes al ser designado, junto con Peter Safran, como uno de los dos principales ejecutivos de DC Studios.

La experiencia de Gunn en los dos estudios de cine de superhéroes más grandes lo ha ayudado a formarse una opinión sobre el debate de que la fatiga de estas películas es real.

En una entrevista con Rolling Stone, Gunn fue honesto sobre el fenómeno de la fatiga de las películas de superhéroes y dijo que cree que es real. Sin embargo, el creativo se apresuró a señalar que el cansancio no estaba relacionado con la existencia de proyectos de superhéroes sino con el tipo de historias que se están contando.

La opinión de Gunn sobre la fatiga de superhéroes

“Creo que existe la fatiga de los superhéroes. Creo que no tiene nada que ver con los superhéroes, sino con el tipo de historias que se cuentan”, aseguró el cineasta.

“Amamos a Supermán. Amamos a Batman. Amamos a Iron Man. Porque son estos personajes increíbles que tenemos en nuestros corazones. Y si se convierte en un montón de tonterías en la pantalla, se vuelve realmente aburrido. Pero me fatigan la mayoría de las películas de espectáculos, la rutina de no tener una historia emocionalmente fundamentada”.

James Gunn El cineasta es el productor ejecutivo de I'm Groot.

Gunn concluyó: “No tiene nada que ver si son películas de superhéroes o no. Si no tienes una historia en la base, solo ver cómo las cosas se golpean entre sí, no importa cuán inteligentes sean esos momentos de ataque, no importa cuán inteligentes sean los diseños y los efectos visuales, simplemente se vuelve agotador, y creo que eso es muy, muy real”.

Las palabras de James Gunn hablan fielmente de lo que ha estado sucediendo últimamente tanto con DC como con Marvel. La Fase 4 del MCU recientemente concluida es fácilmente la más divisiva en la historia de este Universo y Ant-Man and the Wasp: Quantumania es la de menor recaudación de la franquicia Ant-Man, a pesar de toda la anticipación antes de su lanzamiento.