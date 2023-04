Fin del debate: ChatGPT dice cuál es el mejor animé de la historia basado en data de la Inteligencia Artificial

¿Cuál es el mejor animé de toda la historia? Es una pregunta que genera intensos debates que suelen terminar en discusiones o, en el peor de los casos, en peleas. Fanáticos de Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Naruto o One Piece se enfrentan a los seguidores de las nuevas generaciones que disfrutan de Attack on Titan o Demon Slayer.

Cada uno tiene su encanto, eso lo sabemos quienes no somos tan radicales con el tema. Pero los más acérrimos seguidores de cada uno de estos desarrollos defiende a su elegida y las pone por encima del resto.

La cosa empieza por los guerreros más poderosos, muta hacia el argumento de los guiones, pasa por el nivel de las ilustraciones y termina sobre la lógica y continuidad de las historias.

Entonces, en un intento por desarmar este debate y que quede instalado cuál es el mejor de todos, le preguntamos a la Inteligencia Artificial del ChatGPT si había uno por encima del resto.

Animé Dragon Ball, Attack on Titan, One Piece y más

¿Cuál es el mejor animé de la historia?

“Es difícil decir cuál es el mejor animé de todos los tiempos”, arranca la IA del ChatGPT como para complicarnos la vida. Explica que “la elección de un anime favorito es subjetiva y depende de los gustos personales de cada individuo”.

Sin embargo, para la misma IA “hay muchos animés que son muy populares y han tenido un gran impacto en la cultura y la industria del anime”.

Entonces, en su respectivo orden identifica de mayor a menor, cuál de todos tiene una mayor repercusión en el mundo.

“Dragon Ball Z, Naruto, One Piece, Attack on Titan, y Death Note”, reconoce la Inteligencia Artificial en primera instancia.

Dice el ChatGPT que “estos animés han tenido muchos seguidores y han sido muy influyentes en el género. Pero hay muchos otros animés que también han sido muy aclamados por la crítica y han dejado una marca duradera en la cultura del anime, como: Grave of the Fireflies, Akira, Demon Slayer, Ghost in the Shell, Neon Genesis Evangelion y Cowboy Bebop”.

Sorpresivamente en su listado no menciona a los Caballeros del Zodiaco: ¿Se equivocó?