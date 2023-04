Naruto: Hinata demuestra todo su poder este impactante cosplay de una modelo rusa

Las diferentes temporadas de Naruto presentaron a muchos personajes interesantes, incluyendo a Hinata Hyuga, aclamada por ser la princesa del Clan Hyuga y quien lleva el apellido Uzumaki por ser la esposa del Séptimo Hokage y madre de Boruto e Himawari.

Este personaje fue parte del anime original producido por Pierrot, distribuido por Aniplex y transmitido por TV Tokyo inicialmente, con 220 exitosos episodios y que provocó la llegada de la secuela Naruto: Shippuden el 15 de febrero de 2007.

Como bien recuerdan los fans, el manga original fue escrito e ilustrado por Masashi Kishimoto, publicado originalmente en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha de 1999 a 2014 y sigue al ninja protagonista que viste de naranja y que sueña con convertirse en el líder de su aldea, con el Zorro de Nueve Colas encerrado en su interior y quien se casa precisamente con Hinata.

Hinata, quien formó parte del Equipo Kurenai con Kiba Inuzuka y Shino Aburame, es una kunoichi de rango Chunin de Konohagakure y antigua heredera de la rama principal del Clan Hyuga, además de ser hija de Hiashi Hyuga, prima de Neji Hyuga y hermana mayor de Hanabi Hyuga.

El impactante cosplay de Hinata

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Código Espagueti, la modelo rusa karirin_san, con miles de seguidores en Instagram y sus otras cuentas en las redes sociales, mostró todo el poder Hinata en un impactante cosplay.

“Estoy aquí porque quiero. Te salvaré esta vez, Naruto-kun. Todo lo que hice fue llorar... E inmediatamente me rendí, y tantas veces elegí el camino equivocado... Y luego tú, Naruto-kun, me dirigiste por el camino correcto. Siempre te he anhelado. Quería alcanzarte. Camina siempre a tu lado. Dónde estás. He cambiado gracias a ti, Naruto-kun. Tu sonrisa me salvó. Así que... si es necesario protegerte, ¡tampoco tengo miedo de morir! Porque... ¡Te amo, Naruto-kun!”, escribió en el caption la creadora de contenidos, citando legendarias líneas del personaje.

Como podemos observar, la cosplayer iguala los espectaculares ojos blancos de Hinata y las marcas alrededor de ellos. Lleva el pelo azulado, con un look corto, y muestra todo el poder del personaje de Naruto. Es un 10.