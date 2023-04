Los 5 mejores juegos para Nintendo Switch que puedes jugar este 2023 antes de Zelda: Tears of the Kingdom

Parece que 2023 será un gran año para los dueños de una Nintendo Switch, ya que hay un calendario de estrenos de títulos que lucen como absolutamente indispensables para esta portátil, con una amplia galería de propuestas para todos los gustos y estilos.

A todas luces The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es el juego más esperado de todos los contemplados para estos meses, programado para lanzarse dentro de muy pocas semanas este 12 de mayo de 2023.

Pero la realidad es que a estas alturas la Nintendo Switch cuenta con un catálogo admirable de títulos que de tal vez incluso deberían ser probados antes que el RPG más esperado de este 2023.

Así que hemos elaborado esta breve lista, con nuestra selección de cinco juegos que consideramos como los mejores que puedes probar en este año, antes que todos los demás estrenos.

Los 5 mejores juegos para probar en tu Nintendo Switch este 2023

Estas son nuestras recomendaciones sin un orden concreto en su aparición, que aparezca primero o al final de la lista no significa que sea mejor o peor.

Metroid Prime

Se trata de un remake de un juego de 2002, pero es uno de los mejores en su clase. Ahora con el nuevo sistema de controles finalmente alcanza todo su potencial no logrado en su lanzamiento original.

Super Smash Bros. Ultimate

Un título genial para pasar el tiempo, si tienes 15 minutos libres y no deseas enredarte con un sistema complejo de controles esta es la alternativa perfecta para pasar el tiempo.

Super Mario Odyssey

El equivalente a Super Mario 64 para esta generación. Un juego indispensable que debería probar todo dueño de una Switch. El juego es inventivo, deslumbrante, inteligente, alegre, muy creativo y casi perfecto en su género.

Kirby and the Forgotten Land

Este personaje finalmente recibe un título a la altura de su popularidad. Es el primer juego de la franquicia que presenta jugabilidad en 3D y podría ser en realidad la mejor aventura de Kirby de todos los tiempos.

Ideal como un título introductorio para videojugadores muy jóvenes que apenas estén desarrollando su destreza manual con el mando.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Está lejos de ser el mejor juego de la franquicia, pero resulta indispensable si se piensa jugar Tears of the Kingdom. El título logra sacarle todo el jugo posible al poder de procesamiento gráfico de la Switch y la aventura definitivamente a marcado a generaciones completas de jóvenes videojugadores.

BONUS: Pokémon Legends: Arceus

Una aventura de Pokémon en un mundo abierto muy inspirado en la saga de Zelda. Se siente fresco, innovador y con un amplio margen para nuevas aventuras.