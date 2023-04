Keegan-Michael Key, Toad en “Super Mario Bros. La Película”: “El Kart de Toad es un reflejo de la valentía que tiene dentro”

Keegan-Michael Key fue el encargado de darle voz a Toad, el compañero hongo de Mario en el Reino Champiñón. Toad es un personaje querido por muchos, que se ha hecho presente en varias ocasiones a lo largo de la saga de Mario como apoyo. También tuvo su propio videojuego (Capitán Toad) y se ha hecho presente en juegos multiplayer de la saga como Mario Party y Mario Kart.

Respecto a este segundo videojuego, hay un momento clave en la película que fue destacado por Key: cuando Toad elige su kart. Según el actor “ese vehículo elegido por Toad es reflejo de lo que tiene adentro, en su corazón, su gran valentía”.

Conversamos con el actor unos días antes del lanzamiento de la película y nos describió no solo el proceso de creación de voz, sino que también su visión respecto al adorable compañero hongo de Mario.

¡Te dejamos la entrevista!

Toad es un personaje muy adorable. ¿Qué sello le diste al personaje de ti mismo?

Hay una energía especial que tiene este personaje, y creo que logré reflejarla: optimismo, una actitud positiva. Él quiere mostrar que puede ir a cualquier aventura, tomar cualquier riesgo, hay una valentía que quiere mostrar. Cuando los otros Toads arrancaban, él iba directo a Bowser.

Es difícil de entender el Reino Champiñón, incluso se preguntaban si Miyamoto estaba sano cuando creó esto. ¿Qué piensas, considerando que tu personaje es de hecho un champiñón?

(Entre risas) Es verdad y lo amo. ¿Habrá estado comiendo champiñones Miyamoto cuando creó el reino champiñón? Creo que parte del atractivo del mundo de Mario es lo random y extraño y entretenido que es. Con todas sus reglas raras. ¿Porqué golpeando un ladrillo tendrías una moneda? ¿O por qué hay caparazones de tortugas o flores lanza fuego? Es muy atractivo, no tiene lógica, pero es entretenido y popular.

Película Super Mario Bros. Fotos: Tomadas del video oficial.

Hay muchos personajes en el juego que no tienen voz. ¿Cómo descubrieron la voz de Toad?

Trabajar con los otros actores, es difícil, porque ellos estaban individualmente con el resto del equipo. En mi caso yo sabía que necesitaba una voz de tono alto. Y lo que hice fue empezar imitar a un amigo, usando esos patrones de voz. Y al director le pareció bien, pero luego me pidió llevar esa voz aún más alto y dije puedo mas alto (con voz aguda), aún más.... y así la fuimos subiendo hasta un punto donde pudiese también mantener la voz.

Y así lo descubrimos, quisimos honrar todos los sonidos y las exclamaciones que Toad había hecho en los videojuegos. Esa fue la base. Había que llevar eso a la película, pero al mismo tiempo hacer algo propio.

¿Eres bueno con los videojuegos de Mario?

No soy bueno aún, trabajo en ello. Me gustaría mejorar en Mario Kart, tengo que practicar mucho más.

¿Cómo adaptaste tu sentido del humor? Considerando que Toad es un personaje más infantil en comparación a los que has hecho antes...

Fue fácil, porque pese a ser más infantil es apasionado y todo lo emociona. Es muy positivo, quiere ir adelante de cualquier aventura, está loco y adora a Mario. Fue fácil para mí ser positivo y exagerado, con esa energía que viene de todos lados.

Super Mario Bros. La Película Los fans más devotos a Nintendo notaron un detalle inquietante con los Toads en el teaser tráiler de Super Mario Bros. La Película.

Comparando esta película con la de los años 90′s. ¿Crees que la animación es un mejor formato que el live action?

Sí, creo que es el mejor formato. Se pueden hacer más cosas y hacerlo ver como el juego, pero al mismo tiempo hacerlo ver mejor del videojuego. Con los live actions, puedes hacer cosas con los efectos especiales, pero es más difícil, y más caro. Piensa en la escena de Mario Kart, seria carísimo.

¿Qué otro personaje e videojuegos te gustaría interpretar?

Cualquiera de GTA. Sería demasiado entretenido. Creo que funcionaría bien incluso en un live action.

¿Crees que la película de Mario será un éxito como The Last Of Us, la serie?

Creo que funcionará incluso mejor porque no era una historia propia de los personajes. Illuination tuvo la opción de tomar como quisieran la historia. Tomaron mucho material de los juegos, pero no se encajonaron en una sola idea. Buscaron una manera de conectar los puntos e hicieron algo propio. No es una película en la que vas jugando el juego. Lo hicieron funcionar.

El momento de Toad en su Monster Truck... ¿Qué opinas?

Ese momento fue increíble. Yo creo que demuestra lo que Toad siente por dentro: que es gigante y que tiene mucho que mostrar al mundo. Su auto demuestra lo que tiene en su corazón al mundo. El Kart de Toad es un reflejo de la valentía que tiene dentro.

¿Qué opinas de esta tendencia de películas para varias generaciones, niños y adultos?

Siento que es genial. Estas películas dejan una marca y esta será grandiosa. Juega con la nostalgia, pero también llega a las nuevas generaciones. Es algo intergeneracional. Son las memorias de entretención las que nos harán conectar con esta aventura de Mario que será entretenida para niños y adultos.

Hablando de generaciones juntas. ¿Cuál es tu videojuego de Mario favorito?

Mi juego favorito es Donkey Kong, que realmente es el primer juego de Mario, antes de que sea Mario. Y lo jugué en Arcades, con monedas en los bolsillos. Era mi juego. Y me identifico mucho con Mario, con la película, por eso. Los personajes con los que más me identifico son Donkey Kong y Mario. Además hay varios Easter Eggs que conectan con esto, aunque Toad también tiene un espacio especial en mi corazón.