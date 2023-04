James Cameron apoya el plan de genocidio de Thanos: “Pienso que tenía una respuesta bastante viable”

De James Cameron podemos decir que es uno de los cineastas más importantes de la industria del arte, pero también es un “enemigo” de Marvel y los superhéroes, por llamarlo de alguna manera.

En reiteradas ocasiones, el genio detrás de la saga Avatar ha criticado al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), pero ahora parece tener algo de afinidad con uno de los personajes más emblemáticos de la casa de las ideas: Thanos.

Cameron expresó su acuerdo con las creencias drásticas de Thanos: el villano de Josh Brolin pensó que el mejor curso de acción para la existencia era acabar con la mitad de la población del universo.

“Pienso que tenía una respuesta bastante viable”

En una entrevista con Time, el director de Avatar: The Way of Water habló sobre su conexión personal e interesante con Thanos: “Me identifico con Thanos... Pensé que tenía una respuesta bastante viable. El problema es que nadie va a levantar la mano para ofrecerse como voluntario para ser la mitad que tiene que irse”.

Thanos con la Gema del Espacio

Como recuerda The Direct, Cameron, un reconocido activista ambiental, le dijo antes a Variety que Marvel Studios que estaba haciendo un gran trabajo con el VFX (efectos visuales), explicando que “la creciente ola de técnica une a todos”.

“Obviamente, las grandes películas basadas en cómics han estado impulsando el gran volumen de la industria… la creciente ola de técnicas une a todos. Le brinda artistas de mayor calidad, más herramientas, complementos y código para usar. Hay más gente talentosa escribiendo código ahí fuera”.

Sus sentimientos no son demasiado sorprendentes, dado su apoyo al activismo ambiental y climático. Después de todo, esos son todos los pilares de su franquicia Avatar en su conjunto. Sin embargo, que de alguna forma James Cameron se identifique con Marvel es interesante.