Akira Toriyama creador de Dragon Ball estrena el tráiler de su nueva película: Sand Land

Dragon Ball es indiscutiblemente la obra maestra más reconocida del artista Akira Toriyama, pero no es la única, y ahora finalmente llega el primer avance de su próxima película de anime: Sand Land.

Desde hace tiempo se venía hablando ya sobre este proyecto y se liberó incluso un breve teaser en donde se podían observar apenas algunos pocos detalles de esta producción.

Hoy finalmente los responsables de este proyecto han liberado un tráiler completo en donde podemos apreciar en todo su impacto y esplendor la propuesta visual de este largometraje que promete hacer despegar una nueva franquicia.

Ha transcurrido mucho tiempo desde que Sand Land se anunció por primera vez el 8 de diciembre de 2022, con la idea de lograr esta animación en equipo con Sunrise, Kamikaze Douga y ANIMA.

Y ahora a muy pocos meses de la revelación podemos ver finalmente el tráiler de esta cinta que apunta a dejar más que satisfechos a los fans de la obra de Toriyama.

Sand Land no es Dragon Ball pero comparte algunos elementos en su primer tráiler

A través de su canal oficial de YouTube, Toho ha liberado el primer avance de Sand Land mostrando cómo los trazos de Akira Toriyama toman vida en una producción con estilo moderno.

La película es dirigida por Toshihisa Yokoshima (Amanatsu, COCOLORS) y contará con la voz de Mutsumi Tamura como Beelzebub, mientras que Kazuhiro Yamaji hará la voz de Rao:

El video muestra al protagonista de la historia, el príncipe demonio Beelzebub, uniéndose al sheriff Rao en una búsqueda para encontrar una fuente de agua para compartir con los habitantes del mundo desértico donde se desarrolla Sand Land.

La sinopsis oficial se mantiene básicamente igual que cuando se mostró el primer teaser de esta cinta:

“En un mundo desértico donde tanto humanos como demonios sufren de una gran escasez de agua, Beelzebub, el príncipe de los demonios, y Lao, el comisario de una pequeña aldea, forman equipo y emprenden una aventura para encontrar el manantial fantasma, que se encuentra en algún lugar del desierto”.

Sand Land es considerado como el primer manga creado y publicado por Toriyama después de la conclusión de Dragon Ball. Fue publicado en Weekly Shonen Jump entre mayo y agosto de 2000, y los capítulos se recopilaron más tarde en un solo volumen.

La cinta de Sand Land se estrenará en Japón el 18 de agosto de 2023. Todavía no existe una fecha definida para su estreno en América Latina. Incluso no se sabe con certeza si llegará o no a las salas de cine.