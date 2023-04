Super Mario Bros. La Película: Anya Taylor-Joy se roba todas las miradas en la premier con su cosplay de Peach

Estamos a muy pocas horas de las primeras funciones de preestreno de Super Mario Bros. La Película, dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, que se lanza globalmente este 5 de abril y que cuenta en su elenco con Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama) como la intérprete de la Princesa Peach.

Además de Taylor-Joy, Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) es Mario, Charlie Day (Pacific Rim) como Luigi, Jack Black (School of Rock) será Bowser, Keegan-Michael Key (Toy Story 4) será la voz de Toad, y Seth Rogan (Superbad) es Donkey Kong en el esperado filme.

Durante la premier de la cinta, la actriz de 26 años se ha robado todas las miradas con un auténtico cosplay del personaje al que le pone su voz en el largometraje animado.

El cosplay de Anya-Taylor Joy

“Peach vino a jugar”, escribió en su cuenta de Instagram la intérprete estadounidense, quien compartió un post con fotos de la premier, en la que aparece posando con su traje rosado y firmando autógrafos sobre afiches de Super Mario Bros. La Película.

Como podemos observar, Taylor-Joy llevó puesto el traje que usa la Princesa Peach cuando maneja la motocicleta en el tráiler. Es totalmente rosado, con un poco de fucsia, perfecto para la interpretación y a la vez como si fuera una piloto profesional.

Sobre la producción de la pelícila, Illumination produce el filme, mientras que Universal lo distribuye. El guion sale de las manos de Matthew Fogel que, por lo visto en el tráiler, tendrá como trama a un Mario que tiene la misión de recuperar la Super Estrella, tomada por Bowser, la más temible de todas las amenazas que enfrentará y que mantiene como prisionero a su hermano Luigi.

A continuación, puede ver el tráiler final de la película de Super Mario Bros.