Star Wars: Tres aclamados jedi que serían revelados como sobrevivientes de la Orden 66

Star Wars está presentando cada vez más sobrevivientes de la Orden 66 y hay algunos Jedi que parecen destinados a figurar entre ellos en la época actual de la franquicia en manos de Disney. Como bien recuerdan los fans, Palpatine sedujo a Anakin Skywalker al Lado Oscuro y emitió esta orden para que sus soldados asesinaran a los Jedi en la toda galaxia.

Un informe publicado en el sitio web de Screen Rant sugiere que tres aclamados jedi podrían ser revelados pronto como sobrevivientes de la Orden 66. El último de ellos te hará feliz.

Barriss Offee

Una Caballero Jedi de Miralan, Barriss Offee fue la padawan de Luminara Unduli. Se convirtió en una amiga cercana de Ahsoka Tano en el transcurso de Star Wars: The Clone Wars, pero finalmente traicionó su amistad cuando se desilusionó con la Orden Jedi durante el conflicto.

Barriss Offee

Barriss creía que los Jedi habían sido corrompidos por el Lado Oscuro, pero ella también lo había hecho y lanzó una campaña terrorista atacando el Templo Jedi. De hecho, incriminó a Ahsoka por el crimen, poniendo en marcha la cadena de eventos en los que Ahsoka dejó al camino Jedi.

Barriss fue arrestada por la República por sus crímenes, lo que debería haber significado que fuera fácil ejecutarla. Pero durante mucho tiempo se especuló que Palpatine tendría sus propias ideas para Barriss, intentando convertirla, potencialmente reclutándola como miembro de alto rango del programa Inquisidores, que se han desarrollado mucho más en el canon. Además, no sería una sorpresa ver a Barriss desarrollarse en la serie de Ahsoka.

Shaak-Ti

Interpretado por Orli Shoshan en la trilogía de precuelas de Star Wars, Shaak Ti era un togruta que sirvió en el Consejo Jedi durante esa época. Es un personaje increíblemente popular, en gran parte debido a su desarrollo en el antiguo Universo Expandido de Star Wars, en el que Shaak Ti sobrevivió a la Orden 66.

Shaak-Ti

Apareció como una oponente importante en Star Wars: The Force Unleashed, con Darth Vader enviando a su aprendiz Starkiller para asesinarla. En el canon, se dice que Shaak Ti estaba meditando en el Templo Jedi cuando Anakin Skywalker dirigió el ataque y la mataron. Pero este destino solo se detalló en Star Wars: Atlas galáctico, lo que significa que es bastante fácil imaginar que Lucasfilm lo reescribió.

Shaak Ti tiene la ventaja de ser un nombre lo suficientemente grande como para que su supervivencia entusiasme al fandom. Además, se sabe que dejó un mensaje holocrón que el propio Luke Skywalker recuperó, lo que le daría un legado y un vínculo directo con la saga Skywalker.

Maze Windu

Hay buenas razones para argumentar que eventualmente se revelará que Mace Windu también sobrevivió a la Orden 66. Como se vio en Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith, Mace dirigió la misión Jedi para arrestar a Palpatine después de que supieran su verdadera identidad como Lord Sith. La misión no salió exactamente bien: Mace fue el único capaz de defenderse de Darth Sidious, pero fue traicionado por Anakin Skywalker.

Maze Windu

Palpatine literalmente arrojó a Mace por una ventana, pero no hay razón para suponer que la caída fue fatal. La regla básica, después de todo, es que no se debe presumir la muerte si un espectador no ha visto el cuerpo.

Samuel L. Jackson ha estado haciendo campaña abiertamente para que Mace Windu sobreviva a la Orden 66 durante bastante tiempo, simplemente porque está ansioso por regresar a Star Wars. El fandom ha captado su pasión y entusiasmo, lo que significa que hay mucha demanda. Esto, más que cualquier otra cosa, es la simple razón por la que es probable que Lucasfilm traiga de vuelta a Mace al final.