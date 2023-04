Marvel: Cinco historias sobre Hulk que el MCU necesita terminar

Aunque Hulk ha estado en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) desde 2008, Marvel Studios todavía tiene cinco historias sobre el Goliat Verde que necesitan una conclusión adecuada, muchas de ellas relacionadas con la recordada cinta The Incredible Hulk, que nunca tuvo una secuela.

Como recuerda un informe publicado en el sitio web de Screen Rant, debido a problemas de derechos con Universal, Marvel no ha podido hacer una verdadera película de Hulk, lo que obligó al estudio a usar el personaje en cruces y películas de otros superhéroes.

Sin embargo, el aumento en el contenido de MCU a lo largo de los años le ha brindado a Marvel más oportunidades para continuar con ciertos elementos de su historia. Al traer de vuelta personajes como Abominación en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos y She-Hulk:, la casa de las ideas ha tenido la oportunidad de volver a visitar el pasado de Hulk.

Pero hay otras cinco historias que el Universo Cinematográfico necesita terminar... o continuar.

¿Qué pasó con Betty Ross?

A pesar de tener fuertes lazos no con uno, sino con dos personajes clave del MCU, Betty Ross de Liv Tyler nunca hizo una segunda aparición de acción en vivo. Lo que ha estado haciendo desde The Incredible Hulk se desconoce hasta el día de hoy.

Por lo que parece, ella ya no es parte de la vida de Bruce Banner de ninguna manera, pero siendo el principal interés amoroso del personaje, por lo que tendría sentido que sus caminos se cruzaran nuevamente eventualmente.

El estado de Betty es relevante para la MCU, incluso cuando no se trata de Banner. Después de todo, ella es la hija de un importante personaje recurrente: el General Thunderbolt Ross, quien apareció en varias películas desde The Incredible Hulk. Con Ross, ahora interpretado por Harrison Ford, regresando en Captain America: New World Order, Marvel finalmente puede ponerse al día con el personaje de Tyler, que volvería en la cuarta entrega del Cap.

Betty Ross

La transformación de Samuel Sterns en El Líder

La primera aventura de Sam Wilson en la pantalla grande como el próximo Centinela de la Libertad lo verá enfrentarse a Samuel Sterns, El Líder. Años después de interpretar al personaje en The Incredible Hulk, Tim Blake Nelson volverá a interpretar el papel en Capitán América 4, esta vez interpretando una versión adecuada del Líder, el archienemigo de Hulk y un villano con un intelecto de nivel de genio.

La escena del cerebro de Sterns abultado después de recibir una dosis de radiación gamma preparó el escenario para que Sterns se convirtiera en el líder de la MCU y luchara contra Hulk, pero esta provocación nunca tuvo seguimiento en ninguna de las apariciones posteriores de Hulk.

The Leader

Doc Samson nunca se convirtió en un superhéroe de MCU

Similar a la situación con Samuel Sterns, Leonard Samson fue presentado en The Incredible Hulk y no se volvió a ver. Pero a diferencia de Sterns, Leonard aún no tiene un futuro confirmado en el UCM.

Dado que Doc Samson tiene reputación como superhéroe en Marvel Comics, su presentación creó la impresión de que Marvel tenía lugares para llevar a su personaje después de The Incredible Hulk. Como alguien lo suficientemente poderoso como para desafiar físicamente a Hulk en los cómics, su inclusión fue una gran adición a la película, pero su debut aún no se had dado.

Doc Samson

La visita sorpresa de Skaar a la Tierra

She-Hulk creó su propio misterio de Hulk al traer a su hijo, Skaar, a la Tierra. Obviamente, el personaje fue concebido fuera del mundo entre los eventos de Avengers: Age of Ultron y Thor: Ragnarok. Pero exactamente por qué estaba allí y qué más estaba haciendo Hulk fuera de la pantalla son preguntas que Marvel deliberadamente evitó responder en She-Hulk.

Pero por lo que parece, esta es una historia de Hulk que Marvel parece tener la intención de continuar, aunque aún está por verse cuándo Marvel planea ofrecer otro desarrollo. Este giro se presentó como una configuración para una adaptación de Planet Hulk o World War Hulk.

Skaar

El regreso del Hulk original

Avengers: Endgame trató el giro de Smart Hulk como una solución amistosa al dilema Hulk-Banner, pero en realidad, solo podía verse como una respuesta satisfactoria para uno de estos personajes. Esencialmente, Banner reprimió la personalidad de Hulk y tomó posesión permanente de su cuerpo compartido.

Al tomar este curso, Banner sin darse cuenta creó un problema masivo que esperaba ser desatado en la MCU. Mientras Mark Ruffalo esté en la MCU, parece que es solo cuestión de tiempo antes de que el Hulk original tenga la oportunidad de emerger una vez más.

El regreso del Hulk original debería ser un asunto explosivo para la MCU, siempre que suceda. Incluso podría ser la base del proyecto World War Hulk de MCU, que se rumorea desde hace mucho tiempo.