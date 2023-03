Presidente de Marvel Entertainment es despedido por Disney

D23: Dos personajes de Marvel obtienen nuevos looks para Disney +

A tan solo pocos días de que se reportara que Disney estaría haciendo recortes de personal, ahora un nuevo informe de The New York Times difundió la noticia de que el presidente de Marvel Entertainment, Isaac “Ike” Perlmutter, fue despedido por The Walt Disney Company.

Recordemos que Marvel Entertainment se encarga de la gestión de parques temáticos y videojuegos de la reconocida marca, filial de Disney. Por su parte, Perlmutter, que partió como miembro de la junta directiva de Marvel Comics, siendo presidente hasta 1995, tiene ya rato en la industria. Este, junto al despido de Victoria Alonso, ha sorprendido bastante a la comunidad de fanáticos.

Bajo su propiedad estuvo Marvel Toys y para el nuevo siglo su carrera creció mucho más. En 2001 pasó a ser vicepresidente de Marvel y para 2005 ya se había convertido en director ejecutivo de Marvel Comics. Su puesto en Marvel Entertainment requirió la gestión de parques temáticos y videojuegos.

Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, declaró para NBC a principios de febrero que, algunos años antes, Perlmutter impulsó el despido de Kevin Feige de Marvel, algo que el propio Iger impidió: “Tanto Isaac como Nelson [Peltz] estaban trabajando juntos para tratar de animar a la junta o convencer a la junta de poner a Nelson como cabeza. [...] En 2015 trataron de despedir a Kevin Feige y pensé que era un error.”

En los últimos días se reportaron al menos 7 mil despidos en las oficinas de Disney. Iger envió un comunicado a través de Variety asegurando estar muy consciente de la difícil situación que enfrentan los empleados, lamentando la medida y agradeciendo por los años de trabajo y pasión dedicados a la empresa:

“La dura realidad de muchos compañeros y amigos que se marchan de Disney no es algo que nos tomemos a la ligera. Esta empresa es el hogar de los empleados más talentosos y dedicados del mundo, y muchos de ustedes aportan una pasión de por vida por Disney a su trabajo aquí. Eso es parte de lo que hace que trabajar en Disney sea tan especial. También hace que sea aún más difícil decir adiós a las personas maravillosas que nos importan. Quiero ofrecer mi más sincero agradecimiento y aprecio a todos los empleados que se van por sus numerosas contribuciones y su devoción a esta querida empresa”.