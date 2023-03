Los Simpson lo hicieron de nuevo: predijeron ‘la novia de trapo’ hace más de diez años

Para cualquier fanático de Los Simpson no es una sorpresa cuando suceden hechos que alguna vez se dieron por sentados en un episodio de la serie. Incluso en Colombia ya se habían registrado estas coincidencias con el caso de la jueza Vivian Polanía y ahora hay una nueva: la novia de la muñeca de trapo.

Uno de los hechos recientes que más ha cautivado la atención de todos es la historia de ‘amor’ de Cristian y Natalia: un joven bogotano de 27 años que se enamoró de una muñeca que él mismo diseñó.

Aunque el joven pidió que no lo trataran como enfermo mental por no ser igual que los demás: “Yo creé a mi familia para tener compañía y a quienes expresar mi cariño y amor, no sé si ustedes no entienden que es la soledad que tienen que estar insultándome” aseguró Cristian.

De todas maneras, muchas teorías han surgido al respecto y el capítulo de Los Simpson parece volverse una nueva predicción.

Los Simpson predijeron la novia de trapo:

Pese a que la cuenta oficial del Facebook de la serie compartió la imagen de Moe Szyslak (amigo y cantinero de Homero Simpson), bailando con quien sería su novia de trapo, la realidad es que hasta el momento no ha salido en un episodio de la serie.

Eso no significa que no hayan tocado el tema antes, pues en el capítulo “Moe a todo trapo” de la temporada 23 y que se estrenó en 2012, dicho personaje tiene un trapo que utiliza para limpiar los diferentes desastres en la taberna. Sin embargo, no es solo un trapo, ya que se revela que es también su mejor amigo.

Lo curioso es que el mismo trapo cuenta la historia que ha atravesado para llegar hasta Moe.