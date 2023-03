Kirby’s Return to Dream Land Deluxe: una segunda oportunidad para volver a amar al héroe rosado

Nintendo - Kirby Return To Dreamland Deluxe

Estamos viviendo una era donde vemos regresar títulos a cada momento. Kirby’s Return to Dream Land fue lanzado originalmente en Nintendo Wii. Ahora llega con una nueva entrega “Kirby’s Return to Dream Land Deluxe”. ¿Cuáles son las diferencias con el primer título y por qué vale la pena darle una oportunidad en Nintendo Switch? Por supuesto que sí: esta vez no es solo una remasterización.

El juego viene enterito redibujado con preciosos gráficos en HD y mucho contenido extra, desafíos y desbloqueables, pero es que también trae controles mejorados, un party game repleto de minijuegos, subjuegos y una campaña inédita dedicada a un nuevo personaje jugable. Un juego hecho para sorprender a los fanáticos de Kirby.

Un poco de la historia

Si no jugaste el videojuego en Wii, te ponemos en contexto.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe lleva a los jugadores de regreso al mundo con un nombre extraño de Popstar, donde Kirby y sus amigos King Dedede, Meta Knight y Bandana Waddle Dee están viviendo sus mejores vidas. Esto, hasta que una nave espacial desconocida aterriza en su Edén. El propietario de la nave es un extraterrestre llamado Magolor y necesita ayuda para reparar su nave para volver a casa; Kirby y la pandilla obedecen. La historia superficial establece una aventura de plataformas muy sencilla que a menudo se siente como si hubiera sido arrancada directamente de los días felices de la era SNES, y esa es su belleza.

A diferencia de la reinvención galardonada de la serie del año pasado, Kirby and the Forgotten Land, que abrió un mundo en 3D para que Kirby lo explorara, Return to Dream Land está firmemente plantado en el reino clásico en 2D. Los jugadores juegan como Kirby (o uno de sus amigos/doppelgangers cambiados de paleta en el modo multijugador) y atraviesan niveles claros con rutas de ramificación mínimas, recolectan estrellas, comida y esferas de energía opcionales, además de consumir la carne de tus enemigos.

Jugabilidad

Respecto al modo de juego. Se trata de un título de plataforma accesible, un personaje que puede saltar sin parar cual globo y la habilidad de copiar habilidades de los enemigos, quizá más divertida que nunca en esta ocasión. No te aburrirás con tantas opciones: usar el látigo, la roca o el agua, por no hablar de la nueva habilidad meca (de mecha, traje robótico), pero ya lo más espectacular son las Superhabilidades, versiones exageradas de los poderes de siempre que ocupan toda la pantalla destruyendo medio escenario (y tu propia tele) por el camino.

La mecánica central de los juegos de Kirby depende de la capacidad de Kirby para inhalar y consumir malos y asumir sus poderes. ¿Comer un caballero? Ahora tienes una espada. Come una piedra, eres una piedra. Es un dispositivo simple, fácil de aprender para los niños (y no tan niños) y que brinda más diversidad de juego, los fans de Kirby lo sabemos muy bien.

También hace que Kirby sea dolorosamente adorable, ya que cada potenciador le da un atuendo a medida para indicar las habilidades de copia. Además de esto, ciertas copias brindan Súper Habilidades, que esencialmente convierten a Kirby en un dios imparable con el poder de (literalmente) nivelar el campo de juego contra los malos de Dream Land con dramáticos ataques cinematográficos. El combate se siente receptivo y apretado, aunque carece de complejidad. El movimiento se siente fluido, especialmente con un Pro Controller, y todas las animaciones son suaves. Actualizado desde el original de 2011 en la Wii, esta versión de lujo es una delicia visual.

Rebosante de color y maravilla caricaturesca, es el tipo de juego que la gente señala en el debate sobre el estilo artístico sobre la potencia gráfica. Claro, no es lo más exigente para el hardware, pero en un modelo OLED Switch (o un televisor OLED de 65 pulgadas), el juego es un abrazo brillante y exuberantemente cálido para tu cerebro.

Multiplayer

Ojo que aquí tienes un multiplayer muy dinámico. Es muy fácil entrar y salir de la partida en cualquier momento (drop in-drop out). La verdad es que se juega bastante bien a dobles o con más jugadores, mejor que La Tierra Olvidada (algo que suele pasar con los juegos 3D, como Super Mario 3D World). Dicho esto, si bien es divertido y compartir la aventura (por ejemplo un padre y un hijo), se vuelve algo maravilloso.

Atención: el jugador 1 es siempre Kirby y es el que manda, así que marcará el scroll y se acabará la partida cuando muera. Los demás, que pueden ser otro Kirby, Meta Knight, el Rey Dedede y el Waddle Dee con pañuelo y lanza, se complementan muy bien y en el caso de un segundo Kirby ambos usuarios pueden copiar habilidades. Toda una aventura.

Conclusión

No podemos cerrar sin contarte esto: el gran extra de esta edición es el Epílogo de Maglor. Esto hace jugable a ese personaje. Lo curioso de este modo es que Maglor se controla algo distinto a los otros cuatro héroes y que le han incorporado un sistema de progresión mediante habilidades con mejoras, con un puntito RPG. Es como vivir la aventura de otra manera: punto para el tío Ninty.

Este videojuego está hecho para compartir. Con amigos, con la familia y por sobre todo entre distintas generaciones. Nos permite apreciar lo nuevo, y lo antiguo. Queda clara una cosa: tenemos héroe rosado para rato.