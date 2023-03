Super Mario Bros. La Película: Se filtra el steelbook de la cinta y es espectacular

Dos meses después del estreno de Super Mario Bros. La Película, los fanáticos del fontanero, de Nintendo y los videojuegos podrán adquirir el steelbook en 4K Ultra HD Blu Ray, exactamente el 6 de junio y del que ya se han filtrado las primeras imágenes.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Hobby Consolas, se ha filtrado la imagen de la “Power Up Edition” de la cinta, que viene con la típica caja metálica y dos discos, uno con el largometraje y otro con contenido extra de Super Mario Bros.

El informe añade que, en principio en los Estados Unidos, la compra del steelbook será exclusiva a través de Best Buy. Este tendrá un diseño de un champiñón sobre un fondo negro. Por dentro es más colorido y, claramente, es un homenaje al Reino Champiñón.

steelbook

Todo lo que debes saber de Super Mario Bros. La Película

La película de Super Mario Bros., dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, se estrenará el 7 de abril de 2023 en Estados Unidos y el 28 de ese mes y año en Japón.

Además de contar con Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) como el protagonista, tendrá en su elenco a Charlie Day (Pacific Rim) como Luigi, Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) como la Princesa Peach, Jack Black (School of Rock) será a Bowser, Keegan-Michael Key (Toy Story 4) será la voz de Toad, y Seth Rogan (Superbad) es Donkey Kong, entre otros personajes.

Illumination producirá el filme, mientras que Universal la distribuirá. El guion saldrá de las manos de Matthew Fogel que, por lo visto en el primer tráiler, tendrá como trama a un Mario que tiene la misión de recuperar la Super Estrella, tomada por Bowser, la más temible de todas las amenazas que enfrentará y que mantiene como prisionero a su hermano Luigi.

A continuación, puede ver el tráiler final de la película de Super Mario Bros.