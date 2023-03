Influencer rechaza invitaciones “baratas” a comer y genera polémica: “No me traten como cualquier cosa”

Una de las cosas importante para el desarrollo de los jóvenes es tener vida social, amigos e incluso experimentar con parejas hasta dar con la persona ideal.

En ese proceso, tener citas por primera vez es un momento que se atesora y algunos son muy sencillos y detallistas, otros son más exigentes y quieren lo que llaman una “cita perfecta”.

Un influencer en España, Paco de Abreu, lo ha dejado claro, no le gusta que lo inviten en una cita a un Burger King, exige que lo traten como se lo merece, como un príncipe.

En reiteradas oportunidades lo ha dejado por sentado en sus redes sociales y ha generado polémica, especialmente porque tienen reglas estrictas para aceptar una cita.

La regla estricta para la “cita ideal”

A través de su perfil de TikTok, el joven enumera a donde ir y una de las cosas que enfatizó es que no quiere un local de comida rápida como una opción de cita ideal “cita ideal”.

“Yo estoy acostumbrado que cuando alguien quiere tener una cita conmigo, pues quiere invertirme tiempo y para mí que decidan un plan como ir al Burger King me parece muy fácil. Eso lo pensaron en tres segundos”, explicó el joven español, reseñó Upsocl.

Asimismo, dio a conocer los planes que sí le acomodan a la hora de salir con alguien: “A mí me gusta que me digan: ‘vamos a ver el atardecer’ o ‘vámonos a un restaurante bonito’. Pero un Burger King, pues no”.

Sin embargo, no es la primera vez que Paco da este discurso, y si bien aseguro que en el pasado lo insultaron, lo cierto es que no se arrepiente y sigue pensando igual.

“Es algo que sigo manteniendo, porque yo no soy cualquier y no quiero que me traten como cualquier cosa”.

Destacó que, si él propicia la cita, hará lo posible por hacerla lo más especial del mundo.