Marvel: Cuatro problemas del MCU que la Fase 5 debe solucionar tras Quantumania

Jonathan Majors Ant Man and The Wasp: Quantumania estrena este 16 de febrero

Ant-Man and the Wasp: Quantumania marcó el inicio de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), de la que esperamos este año nos muestre más de los superhéroes de la casa de las ideas.

Pero después del impresionante éxito de las 23 películas en las fases de la 1 a la 3, el MCU finalmente tuvo algunos tropiezos importantes después de Avengers: Endgame, como recuerda un informe de Screen Rant.

Quantumania defraudó en la taquilla en comparació con las expectativas que generó y los críticos de Rotten Tomatoes le dieron apenas un 47%, aunque el público le otorgó un 83 por ciento. Esto ha generado un intenso debate sobre el futuro del MCU, destacando cuatro problemas que debe solucionar Marvel Studios para el resto de la Fase 5.

Aún nos queda por ver Guardianes de la Galaxia Vol. 3, The Marvels y nuevas series que se estrenarán en Disney+ y que son parte de esta fase, por lo que Kevin Feige y compañía tienen trabajo por hacer.

Fase 5 del MCU

La taquilla del MCU tiene una tendencia a la baja

La taquilla de la Fase 4 cayó hasta $813 millones, menos que los 878,2 millones de dólares de la Fase 2 y los $1,2 mil millones de la Fase 3. Es importante señalar que la mayor parte de la Fase 4 sucedió durante la pandemia, pero dado que la mayoría de esas películas también presentaban personajes nuevos y no probados, es difícil saber cuánto más habrían ganado sin las restricciones del cine.

Spider-Man: No Way Home se convirtió en una de las películas más taquilleras del MCU, lo que demuestra que los máximos de taquilla aún eran posibles, pero la caída de taquilla de Ant-Man and the Wasp: Quantumania es el tipo de caída que es parte de una tendencia que no se hubiese esperado antes.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" En esta imagen proporcionada por Disney, Paul Rudd, izquierda, y Jonathan Majors en una escena de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". (Jay Maidment/AP)

El promedio de Rotten Tomatoes del MCU sigue empeorando

Hay una fuerte caída en el promedio de puntuación de Rotten Tomatoes de la Fase 4 gracias en gran parte a que Eternals obtuvo el primer puntaje de 47 por ciento. Ant-Man and the Wasp: Quantumania inicia la Fase 5 con la misma cifra y comenzando la Fase 5 con el peor promedio hasta ahora.

El promedio de audiencia de la MCU también ha disminuido ligeramente, por lo que existe un abismo cada vez mayor entre los críticos y la audiencia.

Quantumania en Rotten Tomatoes

Los primeros Vengadores, sin protagonismo después de Endgame

Avengers: Endgame fue la culminación épica de las tres primeras fases del MCU, pero también significó poner fin a algunos de los personajes más populares del MCU, especialmente Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) y Steve Rogers/ Capitán América (Chris Evans), quien lideró las dos sub-franquicias más populares.

La Fase 4 incluyó a Black Widow, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man: No Way Home. Thor: Love and Thunder y Black Panther: Wakanda Forever, por lo que no faltaron los Vengadores y los personajes adyacentes del gruo de héroes, pero algunos de los pilares del éxito inicial de la MCU estaban notablemente ausentes.

La Fase 5 podría sufrir el mismo problema, a menos que Guardines 3, The Marvels, Captain America: New World Order o The Thunderbolts nos sorprendan.

Civil War

La Fase 4 necesitaba al sustituto de Thanos

Después de Endgame, Thanos y el resto de las tramas secundarias en curso del MCU llegaron a su fin, lo que significa que la Fase 4 tuvo que comenzar prácticamente desde cero nuevamente, lo que significa que no se benefició tanto del universo compartido como lo hicieron las películas anteriores.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania quizás no tenga las mejores críticas, pero gracias a la presentación del nuevo gran villano del MCU, Kang the Conqueror (Jonathan Majors), el resto de la Fase 5 podría continuar construyendo un impulso de universo más compartido en el camino hacia Avengers: The Kang Dynasty.