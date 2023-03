Counter-Strike 2 es una realidad y la franquicia tendrá un nuevo videojuego después de 10 años

¡Fire in the Hole! Tendremos Counter-Strike 2 y la nostalgia se apodera de los corazones de los gamers más old y de los fanáticos de los shooters y de esta gloriosa franquicia de Valve.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Gizmodo, la desarrolladora estadounidense anunció este nuevo CS, una gran noticia para los jugadores que desde 2012 han estado jugando Counter-Strike: Global Offensive.

Valve explicó que Counter-Strike 2 será una actualización completamente gratuita para todos los que posean CS:GO en sus cuentas de Steam.

Este nuevo título está siendo desarrollado en la última versión del motor gráfico Source 2 de Valve, ofreciendo mejores gráficos que cualquier otro CS. También presume añadidos y mejoras en cuanto a las mecánicas y la forma en la que funcionan las cosas en el videojuego.

Uno de los videos de desarrollo presentados por Valve muestra cómo funcionan en el juego las renovadas granadas de humo, un arma u objeto clásico en todos los Counter desde que debutó el primero hace más de 20 años.

Ahora, las granadas de humo se adaptan a su entorno, ocupando espacios de una forma más orgánica y realista, reaccionando ante la iluminación o contra las balas que atraviesen el humo y a las explosiones.

¿Cuándo se lanza Counter-Strike 2?

Se espera que Counter-Strike 2 sea un título con estrategias más profesionales y que los retoques gráficos mejoren y actualicen algunos míticos mapas de la franquicia como Dust 2. Además, Valve también ha actualizado la arquitectura de los servidores para que el videojuego sea más responsivo.

Counter-Strike 2 llegará en algún momento del verano, a mediados de este 2023. Será una actualización gratuita a CS:GO y todos los objetos estéticos que los jugadores posean en CS:GO podrán ser llevados a la nueva versión con un aspecto mejorado.