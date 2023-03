¿Aburrido? Estos videojuegos los puedes descargar gratis en Steam en tu PC

Si no cuentas con el dinero suficiente para comprar y actualizar tus videojuegos, en la actualidad existe la posibilidad de descargar gratuitamente algunos contenidos muy de moda y que puedes instalar sin problemas en tu computadora.

La situación económica mundial hizo que entre el 2022 y 2023 el aumento en el rubro de los videojuegos aumentara en algunos casos hasta 500%, situación que ha hecho que la plataforma Steam sea uno de los portales favoritos en la actualidad por millones de persona para conseguir títulos gratuitos.

Juegos gratis

Brawhalla: Se trata de un juego de lucha que, si bien nos remite a entregas del género como Street Fighter o Mortal Kombat, trae una propuesta más caricaturesca y versátil. Hay muchos modos para jugar, desde peleas mano a mano clásicas, hasta combates que incluyen pelotas o desafíos especiales. Se descarga gratis en Steam y se puede jugar sin problemas ni obstáculos. Es decir: no llegarás a un punto en el que no avanzarás si no pagas. Eso sí: para desbloquear personajes y escenarios es necesario abrir la billetera.

Ultimate Custom Night: Una variante gratuita para los gamers que gustan de entregas como Friday Nights at Freedy’s. Se destaca por su buen nivel de personalización y la variedad de aventuras, siempre inmersos en un tono terrorífico aunque relativamente naif. Entre la variedad de propuestas de descarga libre en la plataforma es posible encontrar rivales dignos de Fortnite, de Epic Games.

PUBG: Battlegrounds: Es emblema entre los battle royale y algunos aseguran que le hace sombra a Fortnite. De hecho, es anterior al juego de Epic. Desde 2022 tiene una versión gratuita a la que vale la pena echar mano.

Apex Legends: Otro digno competidor entre los juegos de supervivencia, que tiene el respaldo de una firma de peso como Electronic Arts. Igual que en los casos anteriores, se consigue sin pagos, aunque exige dinero para desbloquear personajes y skins.

Star Wars: The Old Republic: Cerramos este listado de juegos gratuitos en Steam con una opción perfecta para los fans de la saga galáctica, ya que se consigue sin pago y eso no va en desmedro de la calidad de la entrega.