The Legend of Zelda: Modelo se convierte en Urbosa en este espectacular cosplay de Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los videojuegos mejor valorados de esta franquicia de Nintendo. Mientras seguimos a la espera de su secuela, Tears of the Kingdom, podemos aclamar este increíble cosplay de Urbosa.

Breath of the Wild es el décimo noveno título de la saga, lanzado para las consolas Wii U y Nintendo Switch. Fue publicado el 3 de marzo de 2017, a la par del lanzamiento de la más reciente consola de la gran N. En este videojuego, la franquicia presentó a Urbosa.

Este personaje es una de las aliadas de Link y miembro de los Elegidos. Es considerada una poderosa guerrera de impecable habilidad, fuerza y velocidad y, curiosamente, era amiga de la madre de Zelda. Luego fue elegida por el Rey Rhoam y la princesa para convertirse en la Elegida Gerudo.

El espectacular cosplay de Urbosa

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de E Games News, la modelo estadounidense CutiePieSensei, con más de 409 mil seguidores en Instagram, realizó este espectacular cosplay de Urbosa.

“La sesión de fotos que inició un negocio. ¿Alguna vez has hecho algo por mezquindad? Si bien este no es el traje de baño para el que diseñé @firaxwear, ¡fue definitivamente el pilar inicial para intentar diseñar una linda línea de trajes de baño yo misma! Es una locura donde te lleva la vida”, reflexionó la cosplayer, quien también es empresaria y crea trajes de baño.

Como podemos observar, el traje de baño que diseñó para su marca le sirvió para completar este increíble cosplay de Urbosa. La creadora de contenidos parece miembro de la raza Gerudo y recrea los ojos verdes, la larga melena roja sujetada con una coleta, la nariz y orejas puntiagudas y los labios pintados de un color azul brillante del personaje.

Con respecto al atuendo, el bañador le permite igualar el sostén de color zafiro, rubí y esmeralda de Urbosa. Además, lleva el pañuelo característico de los elegidos como falda y los prominentes aretes dorados.