Nintendo regala el libro de la Edición Especial de The Legend of Zelda: Breath of the Wild: descarga ya la Explorer’s Guide

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nos frotamos las manos a la espera de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pero mientras tanto podremos disfrutar la Explorer’s Guide de Breath of the Wild, el libro de la Edición Especial de este videojuego de la franquicia de Nintendo.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Meristation, la compañía japonesa decidió regalar esta guía de 44 páginas que ofrece consejos, información y detalles sobre el laureado The Legend of Zelda: Breath of the Wild, a full color y disponible en formato PDF.

Descarga el libro gratis en PDF en este link.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Explorer’s Guide

¿Cuándo lanzan la secuela de Breath of the Wild?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de Breath of the Wild, será lanzado el 12 de mayo por Nintendo para la consola Nintendo Switch.

La gran N reveló recientemente el segundo tráiler oficial del videojuego, en el que volvemos a ver a Link surcando los cielos de Hyrule, con la jugabilidad que caracterizó Breath of Wild, pero esta vez tenemos varios vistazos de las amenazas que tendrá que enfrentar el guerrero.

Tears of Kingdom mejora la calidad gráfica y las mecánicas. Añade mayor verticalidad al agregar a la aventura de Link misiones en los aires, incluso con vehículos aéreos.

El adelanto muestra una nueva reliquia en forma de guante que seguramente le otorgará nuevas habilidades al protector de Zelda. Esto y mucho más para terminar enfrentándose a Ganon.

“Link... Es tan poderoso... ¿Y si no logras vencerlo?’ El mal regresa a Hyrule en el nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo”, detalla Nintendo en la descripción del tráiler.