Hogwarts Legacy pasa de 879 mil jugadores activos a menos de 50 mil luego de mes y medio de su lanzamiento

El recuento promedio de jugadores de Hogwarts Legacy ha disminuido casi un 50 por ciento en el último mes, con su pico de jugadores simultáneos en Steam en las últimas 24 horas en alrededor de 62 mil en comparación con el peak de más de 879 mil jugadores que tenía en su lanzamiento.

Estos datos fueron publicados por Steam DB y peuden ser sorprendentes por el éxito que ha tenido el videojuego desde que se estrenó, pero como explica un informe de Games Rant, esto tiene sentido por el tipo de juego que es este RPG basado en el universo de Harry Potter.

Hogwarts Legacy (SteamDB)

Hogwarts Legacy debutó con un éxito de ventas masivo, batiendo récords y convirtiéndose rápidamente en el juego más vendido de 2023 hasta el momento. El problema que tiene y la razón de la caída de los gamers activos se debe a que es un título de un solo jugador.

La ausencia del multijugador “mata” el hype

Que Hogwarts Legacy sea de un solo jugador significa que la mayoría de las personas lo juegan, lo terminan y luego pasan a otras cosas. No es un juego de servicio en vivo como Call of Duty o Fortnite y no tiene un componente multijugador para mantener a los gamers comprometidos a largo plazo.

El título de Warner Bros. Games y Avalanche Studios está diseñado para que las personas lo completen y ciertamente no hay nada de malo en ese enfoque. De hecho, muchas personas preferirían que los videojuegos tuvieran un final definitivo en lugar de ser prolongados para poder jugar más cosas en lugar de quedarse con el mismo juego para siempre.

Debido a que Hogwarts Legacy es puramente un juego para un solo jugador, no sorprende que el número de jugadores simultáneos haya disminuido tanto desde su lanzamiento. Los fanáticos pueden esperar que lleguen más novedades en las próximas semanas, aunque habrá oportunidades para que el video juego vuelva a subir en las listas de Steam.

Por ejemplo, una caída de precio en Hogwarts Legacy seguramente hará que el videojuego obtenga un gran impulso de jugadores simultáneos. Además, si alguna vez obtiene una expansión DLC, es una apuesta segura que muchos volverán al juego para ver de qué se trata también.