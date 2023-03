Vinculan a Brendan Fraser a ‘Jumanji 4′ junto a Dwayne Johnson ¿Motivará al ‘rescate’ de la Momia?

Desde que ganó el premio Oscar a Mejor Actor, el teléfono de Brendan Fraser no ha dejado de sonar para sumar su nombre en futuras producciones cinematográficas.

A diferencia de los últimos 10 años, el actor se ha convertido en uno de los más solicitados dentro de la industria cinematográfica, al mejor estilo de finales de los 90′ y comienzos de los 20000′.

Entre los proyectos a donde se sumaría Fraser está Jumanji 4, un proyecto que encabeza su amigo, Dwayne Johnson, que ahora no pasa por su mejor momento, tras el terrible fracaso de ‘Black Adam’ con DC.

[Te recomendamos leer: Dwayne Johnson: así reaccionó ante el éxito de Brendan Fraser y merece el mundo]

Fraser en ‘Jumanji 4′

Según Giant Freakin Robots, el actor de The Whale ha sido elegido como el Sr. Gilpin, padre de Spencer Gilpin, en la cuarta entrada de la franquicia. Teniendo en cuenta que Jumanji es conocido por comprender un poder estelar colosal, que involucra al ganador del Oscar Brendan Fraser, quien ha marcado su regreso en la industria, puede garantizar su éxito.

En el caso de que los informes sean cierto, la ocasión serviría para ver el regreso en pantalla de Johnson y Fraser en una misma película tras más de 20 años de La Momia 2.

En varias oportunidades, la Roca ha agradecido a Fraser por su apoyo en esos momentos de inicio de su carrera como actor, calificando sus gestos como el de ‘rescatar’ su carrera.

“Muchos críticos y cínicos apostaron contra mí en ese momento, pero Brendan me recibió con los brazos abiertos y me apoyó mucho”, dijo Johnson en The People’s Champion.

A raíz de ese reencuentro, muchos fans no pierden la esperanza de que este sea el inicio de un posible regreso de la franquicia de la Momia encabezado por Fraser.