The Legend of Zelda: Tears of Kingdom: Amazon Japón les dará un regalo surrealista a los que reservan el videojuego

Cuando una compañía de videojuegos se prepara para el lanzamiento de un título, suele dar algunos regalos a quienes reservan el juego o a los que lo compran el día de su estreno. Pero en el caso de la tienda de Amazon en Japón, lo que estará obsequiando a algunos gamers es surrealista y tiene que ver con The Legend of Zelda: Tears of Kingdom.

Como lo describe un reporte publicado en el sitio web de Hobby Consolas, este regalo es un buen complemento para recuperar fuerzas al jugar en Nintendo Switch: un juego de cubiertos con tenedor y cuchara.

Nada como comer después de varias horas pegado a la consola, por eso Amazon Japón pensó en este regalo. “Parece que el bono de reserva de Amazon Japón para Tears of the Kingdom es una cuchara / tenedor”, escribió el insider Wario 64.

it appears Amazon JPN preorder bonus for Tears of the Kingdom is...a spoon/fork pic.twitter.com/j0ipOECFqG — Wario64 (@Wario64) March 17, 2023

El informe agrega que todos los que reserven el videojuego recibirán la cuchara, mientras que los que logren adquirir la Edición Coleccionista de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom obrenderán el tenedor, difícil de conseguir pero que genera ambición.

¿Qué trae la Edición Coleccionista?

La secuela de Breath of the Wild 2 se lanzará el 12 de mayo de 2023 y un reciente Nintendo Direct se reveló que tendrá versión coleccionista, que saldrá a la venta el mismo día.

La Collector’s Edition incluye una copia del videojuego en formato físico, un libro de ilustraciones, un SteelBook, un póster metálico Iconart y un set de cuatro pines.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Además, se confirmó el lanzamiento de un nuevo amiibo de Link, con el aspecto que tiene en el videojuego y también estará disponible por separado. La figura concederá a los usuarios materiales y armas, así como una tela especial para la paravela de Link.