El pasado 12 de marzo fue transmitido el final de The Last of Us (Captura)

The Last of Us llegó al final de su primera y exitosa temporada y los espectadores de HBO Max y de otras plataformas de streaming quedaron con ganas de más Cordyceps, apocalipsis y caos, pero que se haya acabado la primera tanda de episodios de la adaptación del videojuego no es el fin del mundo.

Con información de un reporte publicado en el sitio web de Computer Hoy, detallamos cinco series sobre infectados, pandemias o desastres que puedes ver tras el final de The Last of Us.

Chernobyl (2019)

Chernobyl lleva el nombre del accidente de la planta de energía nuclear en Ucrania que explotó durante las pruebas del sistema el 26 de abril de 1986. Puedes verla en HBO Max.

La serie sigue al físico nuclear Valery Legasov mientras trabaja con el gobierno de la Unión Soviética, que hizo todo lo posible para tratar de ocultar la verdad sobre el desastre en ese momento, para manejar la crisis nuclear y salvar al país de repercusiones extremas.

The Walking Dead (2010)

The Walking Dead ha sido el espectáculo de zombis más grande jamás realizado. La mayor parte trata sobre el grupo capitaneado por el protagonista Rick Grimes que van de un lugar a otro, héroes que conservan su humanidad en un mundo que en gran medida se ha despojado de la suya. En Latinoamérica, está disponible en Netflix.

The Last Ship (2014)

The Last Ship sigue a un destructor de misiles cuya tripulación de 218 personas logró evitar una pandemia mundial porque estaban lejos del resto del mundo. Ahora, las únicas personas que no sufrieron tienen que encontrar una cura para preservar a la humanidad mientras evitan el mismo destino condenado que el 80% de la población. Está disponible en Prime Video.

The Stand (2020)

The Stand tiene lugar después de que una cepa de virus haya matado a gran parte de la población mundial. Los sobrevivientes se verán obligados a elegir entre dos facciones, ambas con líderes extremistas con intenciones aparentemente terribles. Es similar a The Last of Us y está disponible en Prime Video.

The Rain (2018)

The Rain está ambientada en un mundo devastado por un virus, donde dos hermanos han residido en un búnker durante seis años. Partirán para encontrar un páramo postapocalíptico con la misión de localizar a su padre desaparecido. Está disponible en Netflix.