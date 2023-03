Para el popular streamer, Auronplay, esta es la principal preocupación de YouTube

En una de sus tradicionales transmisiones, el español Auronplay, hizo varias reflexiones sobre el futuro de las plataformas streaming como Twitch y YouTube.

El youtuber y ahora streamer señaló que plataformas como YouTube no buscan competir con Twitch debido a que no lo considera su máximo competidor.

“A YouTube no le importa un bledo la transmisión en vivo. El verdadero competidor de YouTube no es Twitch: es TikTok, y estoy hablando con información sobre el tema. No les importa. Su pelea es con TikTok, y es por eso que están empujando esos pantalones cortos de mierda y toda esa mierda. ¿Por qué? Porque la guerra es contra TikTok”, dijo en la transmisión.

El comentario del creador de contenido va ligado con los proyectos que desarrolla YouTube, que van más ligados a potenciar YouTube Shorts, que a reforzar Gaming, filial de transmisión streaming.

¿Adiós de Twitch para Auronplay?

El español fue el 4º streamer más visto en 2022, solo superado por xQc, Gaules e ibai. Por eso su vinculación con la plataforma es sólida.

Sin embargo, en varias oportunidades ha expresado su descontento con algunas decisiones de la plataforma, como lo fue la división de 50/50 entre los ingresos de los creadores y la plataforma.

Realidad del mercado streaming

A pesar de lo que muchos piensan, la plataforma líder en consumo streaming sigue siendo YouTube, por encima de Twich.

Así quedo revelado en un informe de la plataforma Streams Charts, donde se revela que tanto YouTube como Twitch superan el billón de horas de visualización, mientras que el resto de aplicaciones, entre las que se encuentran las conocidas Facebook Gaming, Trovo, Nonolive, entre otras, se ubican en la categoría de millones y en muy pocos casos las estadísticas presentan una mejora en su rendimiento, al menos en los últimos tres meses del año 2022.

Sin embargo, esas cifras están muy influencias por la transmisión del mundial de Qatar 2022, que motivó a muchos usuarios a visitar el sitio de videos de Google, YouTube.