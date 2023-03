Dragon Ball aparece dos veces en la lista de personajes más buscados de Google en el mundo

Dragon Ball es, sin lugar a discusiones, una de las obras más grandes en la historia reciente del anime y el manga. Tanto y a tal grado que han transcurrido décadas enteras y la franquicia se mantiene más viva que nunca. Así que no debería extrañarnos la novedad de que un término muy popular de búsqueda en Google.

Un perfecto ejemplo de su nivel de influencia a nivel global lo encontramos, para sorpresa de propios y extraños, con el estreno de la cinta de Creed 3, en donde el director y protagonista Michael B. Jordan tuvo el detalle de integrar múltiples homenajes al anime.

Más allá de Hollywood la influencia y obsesión por esta saga se mantiene viva y ahora tenemos una pieza de información que lo respalda por completo. Ya que en ella se enumera una lista de las búsquedas más populares en Google.

En donde elementos pertenecientes a la obra de Akira Toriyama aparecen no solo una, si no un par de veces, comprobando con ello que en el todo el planeta estamos obsesionados con esta franquicia.

Dragon Ball aparece más de una vez en la lista de lo más buscado en Google durante 2022

La firma de analíticos Glimpse acaba de publicar no hace mucho un interesante artículo bajo el título The 100 Most Searched People on Google in 2023 (El top 100 de las personas más buscadas en Google en 2023).

El artículo parte de un complejo estudio de datos en donde termina armando una lista de las personalidades más buscadas durante el año pasado en el buscador. Apareciendo por sorpresa un par de personajes de Dragon Ball.

Goku Dragon Ball

Aquí el top 15 y su volumen de búsqueda promedio de 30 días:

1 Messi 43,493,385

2 Pele 24,468,352

3 Trump 9,128,660

4 Andrew Tate 4,500,324

5 Harry Styles 3,970,434

6 Goku 3,736,527

7 Taylor Swift 3,520,778

8 Bad Bunny 3,473,333

9 Justin Bieber 3,298,768

10 The Rock 3,062,491

11 Ye 2,751,086

12 Drake 2,666,911

13 Madonna 2,651,492

14 Elon Musk 2,516,662

15 Kanye West 2,462,527

Como podemos observar Gokú ocupa la posición número 6 del planeta, y si nos vamos al lugar 56 encontraremos que aparece ahí Vegeta con 992,316 búsquedas.

Llama la atención igual que Luffy de One Piece aparece también en la lista ocupando la posición 16. Dando forma así a esta curioso panorama, donde 5% de los personajes en este ranking son ficticios.

Dragon Ball así de grande es para la cultura popular actual.