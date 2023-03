The Last of Us: Este cameo del final de temporada casi lleva a un nuevo videojuego

Ellie (The Last of Us) Bella Ramsey

The Last of Us, la extraordinaria producción de HBO con Pedro Pascal y Bella Ramsey como protagonistas, llegó al final de su primera temporada este domingo. Entre todo lo ocurrido, un cameo marcó a los espectadores, y sobre él hablaron Craig Mazin y Neil Druckmann, los showrunners de la serie.

De más está decir que, si no has visto el final de temporada de The Last of Us, lo mejor es que no sigas leyendo este reporte.

Vienen spoilers.

Advertido estás.

La aparición de un cameo decisivo en la serie

El capítulo final de la temporada uno, titulado Look for the Light, comienza cuando Ellie (Bella Ramsey) está a punto de nacer. El episodio establece cómo la embarazada Anna, el cameo interpretado por Ashley Johnson, busca refugio para huir de un infectado que logró morderla.

Finalmente, Anna le confió a Bella a su amiga cercana Marlene (Merle Dandrige) para que la protegiera y criara. Se sugiere que la infección que sufrió Anna le transmitió inmunidad a Ellie contra el cordyceps.

Anna (The Last of Us) Interpretada por Ashley Johnson

Antes del final del primer videojuego de The Last of Us, Druckmann pensaba en cómo explorar la historia de Anna. Pensaron incluso en un nuevo juego, pero finalmente todo quedó en un cómic.

“Cuando estábamos terminando el juego”, cuenta Druckmann a The Verge, “surgieron estas oportunidades para hacer obras de arte o contar historias para ayudar a promover The Last of Us. Así que hicimos este cómic llamado American Dreams, ahí es donde desarrollamos a Riley, que condujo a Left Behind, y hubo una oportunidad de hacer un corto animado”.

El drama de Anna, la idea surgida a partir del videojuego The Last of Us

Druckmann escribió un guion sobre el parto de Anna, descrito como “un pequeño drama de personajes que parecía que hablaba de los temas del juego, del amor de los padres por su hijo, y cuánto estás dispuesto a hacer incluso cuando estás a las puertas de la muerte”.

El cocreador inició conversaciones con un nuevo estudio de videojuegos para “hacer potencialmente (la historia de Anna) como un juego completamente diferente”.

Cuando Druckmann conoció a Mazin, la idea resurgió. De allí, el cameo del final de temporada de The Last of Us.

“Ashley suena como Ellie, y Ellie suena como Ashley. Ella ya es una criatura casi mitológica para mí, y verla dar a luz a sí misma, en cierto sentido, y crear esa conexión genética entre su actuación como Ellie y la historia de origen de Bella-como-Ellie fue simplemente profundo”, señaló Mazin a The Verge.

El final de temporada de The Last of Us ya se encuentra disponible en HBO Max. Recuerda que habrá una segunda temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie), en una fecha a determinar.